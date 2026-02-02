Medi Ambient
Destinen més de 130.000 euros a l'Alt Empordà per la compra de finques, restauració ambiental i conservació
L'Ajuntament de Vilanant ha rebut 67.100 euros per la compra de la finca Devesa de La Cloquella i la Fundació Alive ha obtingut 63.690 euros per l'adquisició de la finca Les Closes a Sant Climent Sescebes
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha concedit aquesta subvenció a 29 projectes de tota Catalunya per comprar un total de 1.366,24 hectàrees
Un total de 29 entitats sense ànim de lucre, ajuntaments i consorcis de gestió d’espais naturals han estat beneficiades de la primera convocatòria impulsada pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica per donar suport a projectes d’adquisició de finques que continguin hàbitats d’interès comunitari. Dues d'aquestes iniciatives són a l'Alt Empordà: l'Ajuntament de Vilanant ha rebut una ajuda de 67.100 euros per la compra de la finca Devesa de La Cloquella dins l'Espai Natural Protegit de la XN2000 la Garriga d'Empordà. Per la seva banda, la Fundació Alive ha rebut una subvenció de 63.690 euros per l'adquisició de quatre parcel·les cadastrals que formaran la finca Les Closes, a Sant Climent Sescebes.
Els beneficiaris dels ajuts hauran de materialitzar la compra i iniciar el projecte de conservació abans que s’acabi aquest 2026. Així mateix, el comprador està obligat a protegir i restaurar la biodiversitat de la finca adquirida durant un termini de trenta anys, d’acord amb el projecte presentat per l’obtenció d’aquests ajuts.
El valor de les subvencions dels 29 projectes ascendeix a un import total de 3.885.889,84 euros, per comprar un total de 1.366,24 hectàrees, per desenvolupar-hi els corresponents projectes de restauració. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, ha destacat la importància d’aquesta iniciativa i ha afirmat que “impulsar sinergies positives per conservar aquests espais passa principalment per la col·laboració amb els diferents actors del territori amb vocació de servei públic”.
Recuperació de la diversitat
Hi ha projectes relacionats amb la restauració d’ambients aquàtics, com de l’antic estany de Sils que desenvoluparà la Fundació Privada Emys i que tindrà un impacte molt positiu sobre espècies en perill d’extinció com la tortuga d’estany.
També el que proposa l’Ajuntament d’Ivars i la Institució Catalana d’Història Natural per recuperar i conservar l’hàbitat i el patrimoni vegetal del Prat de Montsuar, als voltants de l'antic abocador d'Ivars d'Urgell, i que acull nombroses espècies amenaçades de comunitats de saladars continentals, un hàbitat d’interès comunitari que és molt escàs i amenaçat.
Han resultat beneficiaris dels ajuts també diverses iniciatives de compra de finques a la zona del delta del Llobregat, com les presentades pel Consorci per la protecció i la gestió dels espais naturals del delta del Llobregat o la Federació Ecologistes en Acció de Catalunya.
Així mateix, també hi ha d’altres projectes relacionats amb la recuperació del mosaic agroforestal com el que ha de desenvolupar la Fundació Emprius al Lluçanès; la conservació i restauració d'hàbitats prioritaris o amenaçats en boscos del Prepirineu com el que proposa l’Asociación Naturaleza Rural; la compra de diverses finques per part de SEO Birdlife a la zona dels Ports (Terres de l’Ebre) i al paratge del Clot de la Unilla a Lleida, entre els municipis d'Alguaire, Almenar i Almacelles, per millorar els hàbitats de diverses aus; el projecte de l’Associació Salvatge, Agricultura i Biodiversitat per recuperar i millorar les poblacions de tortuga mediterrània, àliga i cuabarrada, a la zona perimetral del parc del Montsant; o el de l’Ajuntament de Porqueres per adquirir una finca de poc més de 70 hectàrees, situada al sud de l’Estany de Banyoles, per millorar-ne i conservar la seva biodiversitat.
