Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaRoses FiturFigueres melmeladaLlentiscle Llançà
instagramlinkedin

Successos

Desallotgen una casa "en calent" i detenen un ocupa reincident a Llançà

Els agents van forçar l’accés perquè la porta estava barricada per dins

Un vehicle de la Policia Local de Llançà davant del domicili.

Un vehicle de la Policia Local de Llançà davant del domicili. / Policia Local de Llançà

Eva Batlle

Llançà

La Policia Local de Llançà va desallotjar “en calent” divendres passat, 30 de gener, al matí una segona residència del municipi i va detenir un ocupa reincident, després que el propietari alertés d’una possible ocupació il·legal.

Segons ha informat l’Ajuntament, els agents es van desplaçar de manera immediata fins a l’habitatge i van comprovar que la porta d’accés estava barricada des de l’interior, fet que impedia l’entrada. Davant la manca de resposta als requeriments policials, van forçar l’accés al domicili.

A l’interior hi van localitzar un jove de 23 anys amb antecedents per fets similars i denúncies per tinença de drogues. El noi va acabar detingut com a presumpte autor d’un delicte de violació de domicili.

L’actuació va permetre que el propietari recuperés l’habitatge de manera immediata. Posteriorment, va fer arribar una carta d’agraïment als agents, i el consistori ha felicitat la Policia Local per la “professionalitat i celeritat” de la intervenció, informa el mateix ajuntament.

Notícies relacionades

Cal recordar que l’any passat l’Audiència de Girona va avalar el desallotjament exprés, sense autorització judicial prèvia, en ocupacions il·legals comeses en les últimes 24 hores, en virtut d’un acord assolit pels magistrats de les seccions penals. Segons aquest criteri, els agents actuants han d’aixecar una acta de comprovació dels danys, que s’incorpora a l’atestat policial, i remetre-ho al jutjat de guàrdia juntament amb la citació dels ocupants, amb l’objectiu d’agilitzar tant l’expulsió com la tramitació judicial i la resolució del cas en el menor temps possible.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents