Donació solidària
El càmping Illa Mateua dona 23.000 euros a Càritas de l'Escala
L'aportació s'emmarca en el compromís social del càmping, que destina des de fa 21 anys part de la seva facturació a finalitats socials
El càmping Illa Mateua, de l’Escala, ha fet una donació de 23.000 euros a Càritas Diocesana en el marc del seu projecte de responsabilitat social corporativa. Segons destaca l’establiment, l’entitat “vetlla constantment per ajudar les persones més desfavorides i desenvolupa una tasca fonamental al municipi”. Aquesta aportació correspon a la vint-i-unena entrega solidària que realitza el càmping.
Des de l’establiment han subratllat que l’objectiu és que els diners reverteixin directament al municipi. “Hem volgut que els diners de la donació es quedin a l’Escala" i han posat de manifest que "aquests 23.000 euros es destinaran als col·lectius més vulnerables que Càritas consideri oportú i, especialment, a la gent gran, un col·lectiu pel qual sentim una sensibilitat especial”.
L’acte de lliurament es va celebrar divendres passat al vespre a la sala de plens de l’Ajuntament de l’Escala i va comptar amb la presència de l’alcalde, Josep Bofill; la directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Cristina Lagé; el director general d’Economia Social i Solidària i el Cooperativisme, David Bonvehí; i el vicepresident de l’Associació de Càmpings de Girona, Josep Maria Pla, així com diversos exalcaldes del municipi.
L’acte va ser conduït per l’exalcalde de l’Escala Estanis Puig, i la donació va ser recollida per la presidenta de Càritas a l’Escala, Rosa Maria Sau. La gerent del càmping Illa Mateua, Eva Maria Trias, va destacar que “aquesta filosofia empresarial ha estat possible gràcies a la complicitat i implicació del nostre equip de treballadors”.
Per la seva banda, el vicepresident de l’Associació de Càmpings de les comarques de Girona va posar en valor la importància que una empresa del sector turístic faci aportacions d’aquestes característiques i va remarcar que “la responsabilitat social de les empreses és bàsica”.
Tant l’alcalde de l’Escala com la directora general de Turisme van elogiar la tasca del càmping Illa Mateua i van coincidir a destacar que la seva acció va més enllà de les obligacions pròpies d’una empresa.
21 anys destinant fons a finalitats socials
Fa 21 anys que el càmping Illa Mateua destina un percentatge fix de la seva facturació a finalitats socials, amb l’objectiu de contribuir a millorar les condicions de vida de les persones més necessitades. “Entenem aquesta aportació com una taxa solidària que ens hem autoimposat per respondre a la nostra responsabilitat social corporativa”, va explicar Trias.
A més del compromís social, el càmping manté una aposta ferma pel respecte al medi ambient i disposa de certificacions ISO de medi ambient i qualitat, així com del registre EMAS III.
Aquesta donació de 23.000 euros se suma als 40.000 euros que els càmpings gironins van destinar durant el 2025 a accions de responsabilitat social corporativa, com a pas previ a la creació de la Fundació Càmpings de Girona.
