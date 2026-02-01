Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lladó acomiada Josep Caixàs, el sastre que va ser alcalde durant 24 anys i va impulsar la Fira del Formatge

De caràcter afable, va dirigir l'Ajuntament entre 1979 i 2003 amb un notable esforç per portar l'aigua al poble

L'alcalde Josep Caixàs, a la dreta, amb la consellera Irene Rigau, durant una inauguració.

L'alcalde Josep Caixàs, a la dreta, amb la consellera Irene Rigau, durant una inauguració. / Empordà

Santi Coll

Santi Coll

Lladó

L'església parroquial de Santa Maria de Lladó ha estat l'escenari, aquest dissabte, de la cerimònia de comiat a Josep Caixàs Escura, un veí del poble que el 1979 va acceptar encapçalar la candidatura que guanyaria les primeres eleccions democràtiques municipals després de la dictadura franquista. Caixàs va morir, dijous passat, a l'edat de 93 anys. Sastre de professió, era una persona molt coneguda a l'Alt Empordà. Sempre elegant, "per fer honor a l'ofici" segons deia sovint, tenia un caràcter afable i sempre acabava les converses amb un somriure. També sabia negociar, una aptitud que li va ser molt útil per a resoldre diverses mancances importants que tenia Lladó, entre elles el subministrament d'aigua.

La Fira del Formatge

Així mateix va tenir cura de treballar per a aconseguir potenciar el ric patrimoni arquitectònic del municipi, especialment la col·legiata de Santa Maria. Durant el seu mandat és quan va néixer la reconeguda Fira del Formatge de Lladó, un esdeveniment que va creure en els productes de proximitat des del primer moment, aconseguint fugir de les fires de productes variats que es feien en altres municipis.

D'alcalde a alcalde

Curiosament, durant la presentació de la primera edició de la Fira, el 1996, va estar acompanyat pel fotògraf i músic Jordi Puig, actual alcalde del poble. Caixàs va explicar aleshores que "cap al segle XVI i XVII, el centre de la vila acollia un mercat on la gent dels masos de la Mare de Déu del Mont anaven a proveir-se, intercanviant els sens productes, principalment el formatge". L'estrena es va fer amb quaranta-cinc parades de productes alimentaris, deu d'elles totalment dedicades als formatgers artesans.

Josep Caixàs, segon per la dreta, presentant la Fira del Formatge de 1997

Josep Caixàs, segon per la dreta, presentant la Fira del Formatge de 1997. / Empordà

Vinculat políticament amb CiU, a més de ser l'alcalde de Lladó entre 1979 i 2003, va ocupar un dels seients a l'arrencada del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. L'agost de 2003, un cop ja havia estat substituït per un nou alcalde, Carles Ramonet, Josep Caixàs va rebre un homenatge sorpresa dels seus veïns i companys de partit. Més de tres-centes persones es van reunir en un sopar que va servir per a recordar tota la feina feta pel consistori lladonenc durant els 24 anys del seu mandat. Un cop es va refer de l'emoció que li havia suposat un acte que no s'esperava, va tenir paraules d'agraïment "cap a tots els companys que han estat regidors del nostre ajuntament durant tots aquests anys", però també va ser molt directe quan es va dirigir a la seva esposa, Lisa Bustins Roura, quan davant de tothom va dir: "Si no tens al costat una persona que t'entengui i et comprengui, el més fàcil és deixar-ho córrer. Gràcies a ella, hem arribat aquí".

Amigable i col·laborador

Josep Caixàs va conrear la col·laboració amb els pobles veïns. Li agradava pujar en romeria a la Mare de Déu del Mont i quan et tenia confiança, te'n deixava anar alguna de divertida si portaves una corbata que no s'avenia prou bé amb la camisa o l'americana, en dies assenyalats

"Sempre he tractat de ser honrat i de fer les coses pensant en el poble". Una declaració d'aquell agost de 2003 que ara sona a un elegant epitafi final.

