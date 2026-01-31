Turisme
Roses deixa d'assistir a Fitur perquè considera que "no és interessant" i el retorn "és nul"
El regidor de Turisme qüestiona el públic assistent perquè creu que "molta gent hi va a passar la tarda" i recorda un vídeo viral on hi havia baralles per aconseguir un paraigües gratuït a un estand
El grup de Lliures critica la decisió municipal perquè perjudica al sector que viu del turisme
Carme Vilà
L’Ajuntament de Roses no ha participat per segon any consecutiu a la Fira Internacional de Turisme (Fitur), celebrada a Madrid, perquè considera que "no és interessant" per a la promoció turística del municipi. Així ho va defensar el regidor de Turisme, Fèlix Llorens, durant el darrer ple municipal a preguntes del grup Lliures que critica la decisió. El regidor va apuntar que sí considerava que era interessant per al sector privat, però no per al municipi.
Segons va explicar el regidor, la decisió respon a criteris tècnics i d’eficiència en l’ús dels recursos públics. "Tècnicament, es considera que no és interessant anar a Fitur", va afirmar, tot remarcant que el consistori ha d’escollir quines fires són prioritàries i quines no.
Fèlix Llorens va reconèixer que Fitur té una gran projecció mediàtica i que, a nivell d’imatge, pot resultar atractiva, però va assegurar que el retorn turístic per a un municipi com Roses és "gairebé nul". En aquest sentit, va diferenciar l’interès de la fira per a empreses del sector turístic del paper que hi poden jugar les destinacions municipals. "És prou interessant, des d’un punt de vista empresarial, perquè un hotel o un touroperador hi pugui vendre habitacions o entrades de qualsevol activitat", però a nivell d'un poble com Roses, Llorens considera que no.
El vídeo viral regalant paraigües
El regidor també va qüestionar que sigui interessant el perfil del públic assistent, afirmant que a diferència d’altres fires europees on els visitants van per informar-se i planificar les vacances, a Fitur "molta gent hi va a passar la tarda". Va recordar un vídeo que es va fer viral on apareixia un estand de paraigües a Fitur i la gent es llançava en massa a agafar-ne. Es considera un dels primers vídeos virals de Youtube i és del 2007. "Jo crec que aquest vídeo demostra el que és fitur, en el que s'ha convertit", va dir, "una fira molt interessant per a professionals, però molt poc interessant per destinacions i per públic final".
Per aquest motiu, va defensar que els recursos humans i econòmics s’han de destinar a accions amb un impacte més efectiu. Va apuntar que Roses ha assistit a fires a Alemanya, a Bèlgica, Holanda i s'anirà a altres aquest febrer.
Finalment, Fèlix va insistir que el consistori no pot permetre’s destinar recursos a una fira que no aporta un retorn clar. "Seria malmetre recursos públics", va concloure.
Des del grup de Lliures, el seu portaveu, Pere Gotanegra, durant el ple va considerar que la fira és interessant per a la projecció del municipi, però va preferir no entrar en polèmiques. Posteriorment, el grup ha emès un comunicat en el qual critica la decisió.
"Primer no s’hi va perquè no es podien gestionar els contactes, ara perquè FITUR no és interessant" diu el grup. I considera que el resultat és el mateix: "Roses queda fora dels principals espais de promoció turística i el comerç local en surt perjudicat".
Lliures per Roses reclama al govern local un canvi de rumb immediat i que siguin capaços de convertir la promoció turística en oportunitats reals per als comerciants, autònoms i petites i mitjanes empreses de Roses, i no en excuses canviants que deixen el municipi fora dels grans fòrums del sector.
- Francesc Font: 'Tots els nens tenen substàncies tòxiques al cos i el 80% restes d’un pesticida prohibit
- El jove empresari català que triomfa amb 'cheesecakes' a 99 cèntims: 'Facturem fins a 50.000 euros al mes amb jornades més curtes
- Els veïns de Santa Margarida reclamen serveis bàsics 'per garantir un poble segur, habitable i atractiu
- La tercera Nit del Comerç de Figueres guardona el Forn la Barceloneta, l'Hotel Duran i la Fundació Gala-Dalí
- Aturen dos homes a l'AP-7 a Agullana i els hi troben 12.000 euros i dinou quilos d'haixix amagats a la roda de recanvi
- El Consell de la Gent Gran de Figueres denuncia la 'destrucció parcial' d'un mural que homenatja les dones grans empoderades
- Un miler d’obres d'art tancades a Roses: Patricia Soler lluita per recuperar el llegat de tota una vida
- Els Mossos desmantellen una plantació de marihuana amb 882 plantes en una casa de Vilanova de la Muga