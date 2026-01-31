Successos
La Policia de Llançà enxampa dos individus talant il·legalment llentiscle a Cap Ras
Un dels dos homes ha pogut ser identificat i denunciat, mentre el segon va aconseguir fugir
La Policia Local de Llançà ha enxampat i denunciat una persona per la tala il·legal de llentiscle a la zona boscosa de Cap Ras. Els agents van sorprendre dos individus mentre estaven tallant aquesta espècie vegetal protegida.
En adonar-se de la presència policial, un dels implicats va fugir corrents i va aconseguir escapar aprofitant la dificultat del terreny. L’altre individu, d’origen forà, va ser identificat pels agents.
Durant l’escorcoll, la policia li va intervenir diversos estris de tall, guants i centenars de gomes elàstiques que presumptament s’utilitzaven per preparar feixos de material vegetal. La persona identificada ha estat denunciada i les restes de llentiscle tallades han estat comissades.
Des de l’Ajuntament de Llançà s’ha volgut agrair la implicació i la col·laboració ciutadana, que ha estat clau per detectar els fets, i s’ha recordat la importància de preservar i protegir l’entorn natural del municipi.
- Francesc Font: 'Tots els nens tenen substàncies tòxiques al cos i el 80% restes d’un pesticida prohibit
- El jove empresari català que triomfa amb 'cheesecakes' a 99 cèntims: 'Facturem fins a 50.000 euros al mes amb jornades més curtes
- Els veïns de Santa Margarida reclamen serveis bàsics 'per garantir un poble segur, habitable i atractiu
- La tercera Nit del Comerç de Figueres guardona el Forn la Barceloneta, l'Hotel Duran i la Fundació Gala-Dalí
- Aturen dos homes a l'AP-7 a Agullana i els hi troben 12.000 euros i dinou quilos d'haixix amagats a la roda de recanvi
- El Consell de la Gent Gran de Figueres denuncia la 'destrucció parcial' d'un mural que homenatja les dones grans empoderades
- Un miler d’obres d'art tancades a Roses: Patricia Soler lluita per recuperar el llegat de tota una vida
- Els Mossos desmantellen una plantació de marihuana amb 882 plantes en una casa de Vilanova de la Muga