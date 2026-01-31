Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaRoses FiturFigueres melmeladaLlentiscle Llançà
instagramlinkedin

Successos

La Policia de Llançà enxampa dos individus talant il·legalment llentiscle a Cap Ras

Un dels dos homes ha pogut ser identificat i denunciat, mentre el segon va aconseguir fugir

El material comissat per la Policia Local.

El material comissat per la Policia Local. / Ajuntament de Llançà

Redacció

Redacció

Llançà

La Policia Local de Llançà ha enxampat i denunciat una persona per la tala il·legal de llentiscle a la zona boscosa de Cap Ras. Els agents van sorprendre dos individus mentre estaven tallant aquesta espècie vegetal protegida.

En adonar-se de la presència policial, un dels implicats va fugir corrents i va aconseguir escapar aprofitant la dificultat del terreny. L’altre individu, d’origen forà, va ser identificat pels agents.

Durant l’escorcoll, la policia li va intervenir diversos estris de tall, guants i centenars de gomes elàstiques que presumptament s’utilitzaven per preparar feixos de material vegetal. La persona identificada ha estat denunciada i les restes de llentiscle tallades han estat comissades.

Notícies relacionades

Des de l’Ajuntament de Llançà s’ha volgut agrair la implicació i la col·laboració ciutadana, que ha estat clau per detectar els fets, i s’ha recordat la importància de preservar i protegir l’entorn natural del municipi.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Francesc Font: 'Tots els nens tenen substàncies tòxiques al cos i el 80% restes d’un pesticida prohibit
  2. El jove empresari català que triomfa amb 'cheesecakes' a 99 cèntims: 'Facturem fins a 50.000 euros al mes amb jornades més curtes
  3. Els veïns de Santa Margarida reclamen serveis bàsics 'per garantir un poble segur, habitable i atractiu
  4. La tercera Nit del Comerç de Figueres guardona el Forn la Barceloneta, l'Hotel Duran i la Fundació Gala-Dalí
  5. Aturen dos homes a l'AP-7 a Agullana i els hi troben 12.000 euros i dinou quilos d'haixix amagats a la roda de recanvi
  6. El Consell de la Gent Gran de Figueres denuncia la 'destrucció parcial' d'un mural que homenatja les dones grans empoderades
  7. Un miler d’obres d'art tancades a Roses: Patricia Soler lluita per recuperar el llegat de tota una vida
  8. Els Mossos desmantellen una plantació de marihuana amb 882 plantes en una casa de Vilanova de la Muga

Els documents d’Epstein recullen un pagament de 1.050 dòlars i dos paquets a nom de José María Aznar

Els documents d’Epstein recullen un pagament de 1.050 dòlars i dos paquets a nom de José María Aznar

L’OCU ho deixa clar: aquestes són les úniques pizzes de supermercat que aproven en nutrició

L’OCU ho deixa clar: aquestes són les úniques pizzes de supermercat que aproven en nutrició

Tarda rodona i terapèutica per als primers equips del Figueres

Tarda rodona i terapèutica per als primers equips del Figueres

Els Bombers criden a evitar les activitats a la muntanya aquest diumenge pel risc d'allaus

Els Bombers criden a evitar les activitats a la muntanya aquest diumenge pel risc d'allaus

Detingut un home de 49 anys com a presumpte autor de la mort violenta del seu pare

Detingut un home de 49 anys com a presumpte autor de la mort violenta del seu pare

Figueres produeix melmelada autòctona amb els tarongers del barri de la Presó

Figueres produeix melmelada autòctona amb els tarongers del barri de la Presó

Detingut un home de 49 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'un altre home

Detingut un home de 49 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'un altre home

Les ratxes de vent freguen els 140 km/h a l'extrem nord de l'Empordà

Les ratxes de vent freguen els 140 km/h a l'extrem nord de l'Empordà
Tracking Pixel Contents