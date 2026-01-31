Meteorologia
Les ratxes de vent freguen els 140 km/h a l'extrem nord de l'Empordà
Protecció Civil demana limitar activitats a l'exterior tant a la vora del mar com a la muntanya
El temporal de mestral ha entrat amb força aquest dissabte a Catalunya, amb especial incidència a l’Alt Empordà, on a primera hora del matí s’han registrat ratxes molt intenses de vent. A les 9.00 hores, destaquen cops de vent com els 136,4 km/h a Portbou-coll dels Belitres, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic.
A la resta del territori català, les ratxes també freguen els 140 km/h en punts del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Sobresurten els 137 km/h de la Riba, els 134 km/h de la Sénia, els 132 km/h de l’Hospitalet de l’Infant, els 125 km/h de Miami Platja, els 122 km/h del Perelló o els 120,2 km/h de Mas de Barberans.
Protecció Civil demana limitar activitats a l'exterior tant a la vora del mar com a la muntanya.
Val a dir que l'AP-7 està restringida a vehicles articulats entre Cambrils i l'Ampolla.
