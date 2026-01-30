Judici
El jurat popular declara el kamikaze de la Jonquera culpable d'homicidi i tràfic de drogues
El fiscal manté la petició de 16 anys i mig de presó i la defensa demana la pena mínima per cada delicte
Marina López
El jurat popular ha declarat el conductor kamikaze que la nit del 10 de juny del 2023 va provocar un accident mortal a l'AP-7 a la Jonquera quan fugia de la policia culpable d'homicidi i tràfic de drogues. El veredicte recull que el processat va fer mitja volta quan va veure un control policial en territori francès i va conduir contra direcció per l'autopista. El jurat remarca que, tot i que d'entrada podia haver actuat de manera "irracional", va conduir prou quilòmetres en direcció contrària per adonar-se que posava "en risc" la resta dels usuaris de la via i que hi havia una "altíssima probabilitat" d'acabar xocant. El jurat també conclou que duia al vehicle 15,290 quilos de marihuana i 1,238 quilos d'haixix.
En un veredicte sense fissures i per unanimitat, el jurat popular ha avalat la tesi de les acusacions, que sostenien que el xoc mortal no va ser fruit d'una imprudència i que el conductor havia de saber que anant contra direcció per l'autopista podia acabar matant algú.
El jurat popular ha considerat provat que el conductor, un jove d'origen francès que aleshores tenia 22 anys, conduïa per l'autopista en direcció França amb un carregament de droga al cotxe. Duia, en concret, més de 16 quilos d'haixix i marihuana. Cap a les onze de la nit i ja en territori francès, va veure una patrulla de policia i va girar enmig de la carretera. Ho va fer, segons remarca el veredicte, amb la finalitat de fugir "de l'acció policial".
Declaració de diversos testimonis
El veredicte remarca que, al llarg del judici que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, han declarat diversos testimonis que es van creuar amb el conductor kamikaze per l'autopista i que van alertar la policia. Un d'ells fins i tot va explicar que havia hagut de fer un cop de volant per evitar xocar.
Ja en territori català, i al punt quilomètric 0,6 al terme municipal de la Jonquera, va xocar frontalment amb el cotxe de la víctima, que va morir pràcticament a l'acte. Era un home de 61 anys de nacionalitat polonesa.
El jurat popular ha resolt que l'acusat, Samed Souzan, sabia que era "un risc" per a la resta d'usuaris de la carretera i que era conscient que hi havia una "probabilitat altíssima" d'acabar causant un accident. El veredicte argumenta que, tot i que en un primer moment va poder actuar mogut per la "por" a la policia i de manera "irracional i inconscient", va conduir prou quilòmetres per l'autopista com per saber que anava contra direcció.
De fet, han argumentat que a la plataforma del Pertús es va trobar fins a cinc senyals amb prohibit el pas i va envestir una barrera per evitar que la policia l'interceptés, a banda de veure al llarg d'uns tres quilòmetres que els vehicles li venien de cara. "Tots aquests elements són suficients perquè l'acusat prengués consciència del risc que estava ocasionant a tots els usuaris de la via", ha conclòs el jurat.
El tribunal popular no ha estimat cap de les circumstàncies atenuants esgrimides per la defensa i no considera provat que l'acusat fos addicte als porros ni que col·laborés amb la justícia perquè, tot i que ha reconegut els fets i ha demanat perdó, sosté que no ha fet cap aportació cabdal a la investigació: "Mostrar penediment és una característica pròpia d'una persona que sap distingir entre el bé i el mal".
16 anys i mig de presó
Després de la lectura del veredicte, el fiscal Jerónimo Gómez ha mantingut la petició 15 anys i mig de presó per un delicte d'homicidi en concurs ideal amb conducció temerària amb menyspreu manifest cap a la vida de les persones i d'un delicte contra la salut pública. La defensa, encapçalada pel lletrat Daniel Muntada, demana la pena mínima per cada delicte, un total de 13 anys i 1 dia de presó. El judici ha quedat vist per a sentència.
