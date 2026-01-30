Serveis
Els veïns de Santa Margarida reclamen serveis bàsics "per garantir un poble segur, habitable i atractiu"
L'associació posa de manifest que les inundacions i la manca de planificació urbanística evidencien la necessitat de millores
"Seguretat, zones verdes i serveis per a residents permanents", principals demandes de la comunitat
El nucli de Santa Margarida, a Roses, arrossega importants mancances urbanístiques i de serveis municipals derivades d’un creixement desordenat iniciat als anys seixanta. El barri va començar a construir-se l’any 1962, fa més de seixanta anys, “sense una planificació urbanística adequada ni la previsió necessària per ubicar-hi serveis municipals”, segons assenyala el president de l’associació de veïns, Ricardo Moraes.
Necessitats en segon pla
Durant els darrers quaranta anys, el desenvolupament del barri ha prioritzat la construcció de segones residències i pisos turístics, deixant en segon pla les necessitats dels residents permanents. “Santa Margarida ha crescut molt ràpidament, però sense pensar en serveis per a la gent que hi viu tot l’any”, afirma Moraes. Actualment, el barri compta amb uns 2.500 residents permanents, mentre que una part molt significativa de la propietat correspon a persones que només hi resideixen de manera temporal.
Aquesta situació dificulta la coordinació veïnal i la detecció de les necessitats reals del barri. En aquest sentit, Moraes explica que l’associació està treballant per contactar amb presidents de comunitats i propietaris. “Estem intentant parlar amb tothom per saber què necessita realment el poble. Només així podrem proposar millores efectives en seguretat, serveis i manteniment”, assegura.
Entre les principals reclamacions del veïnat hi ha la manca de zones verdes, espais culturals i esportius, així com serveis sanitaris i locals cívics propers. “Necessitem oficines per fer tràmits, dispensaris, zones lúdiques i espais comunitaris on poder organitzar activitats culturals”, subratlla el president de l’associació veïnal.
Pel que fa a les infraestructures, Moraes recorda que l’Ajuntament de Roses va aprovar al ple municipal del novembre passat una inversió de 3 milions d’euros destinada a millorar el clavegueram, els desaigües i els sistemes de filtració. Tot i això, l’associació resta a l’espera que aquestes actuacions es materialitzin.
Seguretat
La seguretat és una altra de les principals preocupacions dels veïns. Els robatoris i les ocupacions il·legals generen una sensació de vulnerabilitat que, segons Moraes, és superior a la d’altres zones del municipi. A més, diversos projectes previstos, com zones esportives o aparcaments, es troben en zones inundables i depenen tant de la voluntat política com dels pressupostos municipals. “Molts projectes només apareixen abans de les eleccions, quan els partits volen prometre inversions”, critica.
Darreres inundacions
Les inundacions recurrents han posat de manifest, segons l’associació, la necessitat de planificar el futur del barri amb criteris de prevenció i coordinació. “És hora de començar a planificar el futur, escoltant els veïns i treballant conjuntament amb l’Ajuntament. Només així podrem garantir que Santa Margarida sigui un poble segur, habitable i atractiu per als residents permanents”, conclou Moraes.
La manca d’aparcament durant la temporada alta és una altra problemàtica destacada. A aquesta situació s’hi afegeixen les conclusions d’una enquesta realitzada per l’Ajuntament l’any 2021 a 201 habitatges, que evidenciava una elevada diversitat de la població resident, la manca d’equipaments municipals, la poca presència de l’administració al barri i un teixit associatiu feble.
Finalment, Moraes destaca la diversitat social de Santa Margarida, on conviuen fins a 18 nacionalitats diferents, principalment de França, el Marroc i Alemanya. Un context social complex que, segons recorda, també es va reflectir en l’èxit electoral obtingut per Vox a les eleccions generals del 2019.
