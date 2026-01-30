Convivència
El teatre de Roses acull la celebració de l'Any Nou Amazic amb una festa per a tota la ciutadania
L’esdeveniment, aquest dissabte 31 de gener, té com a objectiu donar visibilitat a la comunitat amaziga i fomentar la convivència
El poble amazic té el sentit d’identitat molt arrelat. A Roses, la comunitat és molt nombrosa amb més d’un miler d’habitants i promou múltiples activitats esportives i culturals. Aquest dissabte 31 de gener, el Teatre Municipal de Roses acull a partir de dos quarts de set de la tarda, la celebració de l’Any Nou Amazic 2976, un acte cultural organitzat per l’Associació Cultural Amazigh de Roses amb la col·laboració del Consolat del Regne del Marroc a Girona.
Donar visibilitat
L’esdeveniment té com a objectiu donar visibilitat a la cultura amaziga, fomentar la convivència i compartir aquesta festivitat amb tota la ciutadania. La jornada vol ser un espai de trobada cultural i institucional, amb la presència de representants d’entitats, institucions i autoritats locals, així com de membres de la comunitat amaziga.
L’obertura de portes tindrà lloc a les 16.00 hores, i l’acte començarà oficialment a les 18.30 hores amb unes paraules de benvinguda per part de la portaveu de l’associació. Per a tots els públics Durant l’esdeveniment, a la sala principal s’hi instal·larà una paradeta informativa de l’associació Awal, on es podran traduir paraules i oracions a l’amazic, així com obtenir informació sobre la llengua i la cultura amaziga. També s’hi preveuen diverses activitats culturals, música tradicional, danses i espais de convivència per a tots els públics. La programació inclou un ampli programa d’actuacions musicals que oferiran una mostra representativa de la riquesa artística amaziga. Hi participaran Mariam Arinas, Ikram, Hicham Atlas, Siham Tilila, el raper Jamal (Namus) i Abdelkader Arriaf, amb propostes que combinen tradició i modernitat.
Festivitat ancestral
La celebració de l’Any Nou Amazic, conegut com a Yennayer, és una festivitat ancestral que simbolitza l’inici del calendari amazic i està estretament vinculada a la natura, l’agricultura i la renovació.
La cultura amaziga és mil·lenària, originària del nord d’Àfrica i la comparteixen prop de 30 milions de persones. A Catalunya viuen entre 100.000 i 200.000 persones amb arrels culturals amazigues L’acte és obert a tothom i esdevé una oportunitat única per apropar-se a la riquesa cultural amaziga en un ambient festiu i participatiu, recalquen els organitzadors.
Amb aquesta iniciativa, Roses reforça el seu compromís amb la diversitat cultural i la cohesió social, tot convidant la ciutadania a descobrir i compartir una tradició mil·lenària.
