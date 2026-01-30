Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Signatures estació FigueresNit Comerç FigueresKamikaze la JonqueraRodalies limitacions velocitatPlans cap de setmana
instagramlinkedin

Convivència

El teatre de Roses acull la celebració de l'Any Nou Amazic amb una festa per a tota la ciutadania

L’esdeveniment, aquest dissabte 31 de gener, té com a objectiu donar visibilitat a la comunitat amaziga i fomentar la convivència

La cantant Ikram El Abdia està convidada a la celebració del dissabte

La cantant Ikram El Abdia està convidada a la celebració del dissabte / Empordà

Redacció

Redacció

Roses

El poble amazic té el sentit d’identitat molt arrelat. A Roses, la comunitat és molt nombrosa amb més d’un miler d’habitants i promou múltiples activitats esportives i culturals. Aquest dissabte 31 de gener, el Teatre Municipal de Roses acull a partir de dos quarts de set de la tarda, la celebració de l’Any Nou Amazic 2976, un acte cultural organitzat per l’Associació Cultural Amazigh de Roses amb la col·laboració del Consolat del Regne del Marroc a Girona.

Donar visibilitat

L’esdeveniment té com a objectiu donar visibilitat a la cultura amaziga, fomentar la convivència i compartir aquesta festivitat amb tota la ciutadania. La jornada vol ser un espai de trobada cultural i institucional, amb la presència de representants d’entitats, institucions i autoritats locals, així com de membres de la comunitat amaziga.

L’obertura de portes tindrà lloc a les 16.00 hores, i l’acte començarà oficialment a les 18.30 hores amb unes paraules de benvinguda per part de la portaveu de l’associació. Per a tots els públics Durant l’esdeveniment, a la sala principal s’hi instal·larà una paradeta informativa de l’associació Awal, on es podran traduir paraules i oracions a l’amazic, així com obtenir informació sobre la llengua i la cultura amaziga. També s’hi preveuen diverses activitats culturals, música tradicional, danses i espais de convivència per a tots els públics. La programació inclou un ampli programa d’actuacions musicals que oferiran una mostra representativa de la riquesa artística amaziga. Hi participaran Mariam Arinas, Ikram, Hicham Atlas, Siham Tilila, el raper Jamal (Namus) i Abdelkader Arriaf, amb propostes que combinen tradició i modernitat.

El cartell de la festa

El cartell de la festa / Empordà

Festivitat ancestral

La celebració de l’Any Nou Amazic, conegut com a Yennayer, és una festivitat ancestral que simbolitza l’inici del calendari amazic i està estretament vinculada a la natura, l’agricultura i la renovació.

 La cultura amaziga és mil·lenària, originària del nord d’Àfrica i la comparteixen prop de 30 milions de persones. A Catalunya viuen entre 100.000 i 200.000 persones amb arrels culturals amazigues L’acte és obert a tothom i esdevé una oportunitat única per apropar-se a la riquesa cultural amaziga en un ambient festiu i participatiu, recalquen els organitzadors.

Notícies relacionades i més

Amb aquesta iniciativa, Roses reforça el seu compromís amb la diversitat cultural i la cohesió social, tot convidant la ciutadania a descobrir i compartir una tradició mil·lenària.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El jove empresari català que triomfa amb 'cheesecakes' a 99 cèntims: 'Facturem fins a 50.000 euros al mes amb jornades més curtes
  2. Francesc Font: 'Tots els nens tenen substàncies tòxiques al cos i el 80% restes d’un pesticida prohibit
  3. Detenen dos homes a Garrigàs que tallaven les lones de camions aparcats a l'AP-7 per robar les càrregues
  4. Aniol Blavi: 'El meu pare em va donar un ronyó quan tenia 14 anys i vaig recuperar l'energia de cop
  5. Llançà alerta d'una estafa amb trucades que suplanten treballadors de l'Ajuntament
  6. L'urbanisme obre una nova oportunitat per retrobar els orígens de Figueres
  7. La Llibreria la Ploma de Figueres fa un pas al costat per guanyar espai expositiu
  8. La tercera Nit del Comerç de Figueres guardona el Forn la Barceloneta, l'Hotel Duran i la Fundació Gala-Dalí

El grup criminal desarticulat al Baix Empordà va robar 46.200 euros en joies i diners en cinc robatoris a gent gran

El grup criminal desarticulat al Baix Empordà va robar 46.200 euros en joies i diners en cinc robatoris a gent gran

Catalunya activa avisos per vents huracanats davant el risc de ratxes d’entre 70 i 100 km/h

Catalunya activa avisos per vents huracanats davant el risc de ratxes d’entre 70 i 100 km/h

CaixaBank tanca el 2025 amb rècord de beneficis de 5.891 milions, un 1,8% més que el 2024

CaixaBank tanca el 2025 amb rècord de beneficis de 5.891 milions, un 1,8% més que el 2024

Renfe s'afegeix a Iryo i no indemnitzarà els passatgers "amb motiu de les limitacions temporals de velocitat"

Renfe s'afegeix a Iryo i no indemnitzarà els passatgers "amb motiu de les limitacions temporals de velocitat"

Sabies que Conrad Son va rodar un 'Gran Hermano' porno a l'Empordà?

Sabies que Conrad Son va rodar un 'Gran Hermano' porno a l'Empordà?

El teatre de Roses acull la celebració de l'Any Nou Amazic amb una festa per a tota la ciutadania

El teatre de Roses acull la celebració de l'Any Nou Amazic amb una festa per a tota la ciutadania

Què fer si hi ha vaga de trens i no pots arribar a la feina: l’advocat laboralista Ignacio de la Calzada ho aclareix

Què fer si hi ha vaga de trens i no pots arribar a la feina: l’advocat laboralista Ignacio de la Calzada ho aclareix

Lidl llança les tovalloles més barates del mercat per només 3,49 euros

Lidl llança les tovalloles més barates del mercat per només 3,49 euros
Tracking Pixel Contents