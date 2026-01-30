Previsió meteorològica
Activada l'alerta Ventcat per previsió de fortes ratxes de vent a l'Alt Empordà
El fort vent començarà a bufar a la mitjanit de divendres i s'allargarà fins dissabte a la tarda-vespre
Protecció Civil de la Generalitat ha activat el Pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT) en fase d’alerta davant la previsió de fortes ratxes de vent a partir de la mitjanit de divendres i fins al dissabte a la tarda-vespre. Una de les comarques afectades és l'Alt Empordà.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) informa que es pot superar el llindar de ratxes de vent superiors als 72 km/h a les comarques del Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp, Alt Penedès, Baix Penedès, Anoia i Baix Llobregat. A les comarques de l’extrem sud —Baix Ebre i Montsià— i del nord —Alt Empordà i Ripollès— la probabilitat de superació del llindar serà menor.
Des de Protecció Civil es demana especial precaució en els desplaçaments i en les activitats a l’aire lliure, i que es consulti l’estat de les carreteres i la previsió meteorològica. També es recomana assegurar o retirar elements de façanes, terrasses i balcons que puguin caure, així com evitar situar-se en zones arbrades o en espais amb elements inestables, com cartells, murs o altres estructures susceptibles de desprendre’s.
En els desplaçaments, alerten que cal tenir molta precaució, perquè es poden trobar obstacles a la via, i cal ser prudents en els avançaments i mantenir les distàncies laterals adequades amb els altres vehicles.
