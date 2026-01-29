Guardons
Terraza Group i Miquel Ponsí reben els premis Àmfora i Arjau a la segona Nit de l'Empresa de Roses
L’acte, celebrat al Teatre Municipal rosinc aquest dimecres, reconeix el compromís amb la sostenibilitat, el talent empresarial i el comerç local, amb homenatges especials a Serralleria Giner Solà i a les empreses distingides amb el segell Cuidem Roses
Terraza Group i Miquel Ponsí i Rosés han estat els grans protagonistes de la 2a Nit de l’Empresa de Roses, una trobada celebrada al Teatre Municipal que ha servit per reconèixer l’excel·lència, la trajectòria i el compromís del teixit empresarial de la vila. L’acte, impulsat per l’Ajuntament de Roses i l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus, ha posat en valor el talent local, la col·laboració publicoprivada i l’aposta per un model de desenvolupament econòmic, sostenible i innovador.
Durant la celebració s’ha fet un reconeixement a l’empresa Serralleria Giner Solà pels seus 50 anys de trajectòria i s’han lliurat els nous segells Cuidem Roses.
Durant l’acte es va fer el lliurament dels premis Àmfora i Arjau, dos guardons que reconeixen persones i empreses que han destacat per la seva aportació al desenvolupament econòmic, social i territorial de Roses, així com per la seva professionalitat, capacitat d’innovació i compromís amb el municipi.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de Roses, Josep Maria Martínez; del primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Fèlix Llorens; del delegat d’ACCIÓ a Girona, Ferran Rodero; i del president de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus, Miquel Gotanegra, així com d’altres autoritats i representants del món empresarial.
Durant el seu parlament, l’alcalde de Roses va destacar que els premis Àmfora i Arjau són el millor exemple del camí que cal continuar recorrent, fonamentat en la col·laboració entre l’administració pública, les empreses i els agents econòmics privats, i va subratllar que només treballant plegats Roses podrà continuar sent un municipi referent en sostenibilitat.
Per la seva banda, Fèlix Llorens va posar en valor l’aposta de Roses com a destinació turística d’excel·lència, destacant el paper clau de les certificacions de qualitat i sostenibilitat. Ferran Rodero va assenyalar que la Nit de l’Empresa serveix per reconèixer la tasca de l’empresariat, mentre que Miquel Gotanegra va remarcar que la sostenibilitat, també en la seva vessant social, i la desestacionalització són elements clau del model d’èxit de Roses.
Premi Àmfora 2026 a Terraza Group
El premi Àmfora 2026, concedit per l’Ajuntament de Roses, ha estat per a Terraza Group, empresa referent en el sector de l’hostaleria i l’allotjament a la Costa Brava Nord, pionera en un model de turisme de qualitat i sostenible. El grup, que el 2025 ha celebrat 90 anys d’història, destaca per la seva aposta per la millora contínua, la sostenibilitat ambiental, la innovació, la digitalització i la responsabilitat social, amb quatre generacions vinculades a l’hospitalitat i al compromís amb Roses i l’Empordà.
Aquest compromís ha estat avalat per certificacions de qualitat turística com les ISO 9001, ISO 14001, EMAS, el Distintiu de Garantia Mediambiental, el segell Cuidem Roses, la Carta Europea de Turisme Sostenible i la certificació Biosphere, així com per la seva participació en organismes de promoció turística.
El premi ha estat recollit pel director general, Miquel Gotanegra, i per la presidenta de l’empresa, Mercè Portell, amb la projecció d’un vídeo corporatiu sobre la trajectòria del grup.
Premi Arjau 2026 a Miquel Ponsí i Rosés
El premi Arjau 2026, atorgat per l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus, ha reconegut Miquel Ponsí i Rosés, primer president de l’Associació de Comerciants de Roses (ACOR) entre 2001 i 2011, per la seva contribució decisiva al comerç local en un període de transformació dels hàbits de consum.
Coincidint amb el 25è aniversari de l’Associació, s’ha volgut atorgar un únic premi Arjau centrat en l’àmbit comercial, recordant com sota la presidència de Ponsí es va posar la llavor de l’actual associació empresarial, avui un referent territorial.
Durant l’acte s’ha projectat un vídeo homenatge amb iniciatives com la targeta Comerç, les fires de rebaixes, les campanyes de dinamització comercial, accions solidàries i la defensa del comerç local davant del top manta.
Altres reconeixements empresarials
La vetllada també ha reconegut Serralleria Giner Solà pels seus 50 anys d’activitat, destacant la seva continuïtat, professionalitat i arrelament a Roses.
A més, Josep Maria Espasa, director de l’Hotel Marítim, ha posat en valor el segell Biosphere com a eina per avançar cap a un model turístic competitiu i sostenible.
Durant l’acte, l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus ha lliurat els segells Cuidem Roses a Blaus de Roses, Fruites Santiago, Restaurant l’Àncora, Diari Digital Vila de Roses, Aventura Nàutica i Eurodivers, empreses compromeses amb la reducció de l’impacte ambiental, la governança responsable i la responsabilitat social.
Finalment, s’ha fet un reconeixement especial a les set empreses fundadores de l’any 2001: Esports Montjoi, Botiga Esther, Farmàcia Gratacós, Articles de Pell Turró, Cinema Roses, Carnisseria Victòria i Estanc Fontdecaba. Actualment, l’Associació representa prop de 200 empreses i genera més de 5.000 llocs de treball en temporada alta.
- Aniol Blavi: 'El meu pare em va donar un ronyó quan tenia 14 anys i vaig recuperar l'energia de cop
- La Llibreria la Ploma de Figueres fa un pas al costat per guanyar espai expositiu
- El jove empresari català que triomfa amb 'cheesecakes' a 99 cèntims: 'Facturem fins a 50.000 euros al mes amb jornades més curtes
- Una pastisseria de Roses, entre les 50 millors de Catalunya
- Les Basses del Terrisser de Figueres, en plena forma després de les pluges
- “Quan tenia divuit anys li hauria dit a un psicòleg esportiu que em deixés tranquil”
- Quan el pantà era buit i la pluja es feia pregar: el dia que Darnius-Boadella va acollir una missa per demanar la fi de la sequera
- El jutjat admet un contracte firmat per Laporta amb la inversora que l’acusa d’estafar-li 100.000 euros