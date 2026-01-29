Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Empòrium de Castelló puja al podi dels restaurants revelació més sostenibles de l'Estat espanyol

Els germans Jordà Giró acaben de rebre l'accèssit principal del Premi Revelació Aquanaria de Madrid Fusión 2026

El guardó inclou la plantació de dos arbres a Canàries amb el nom de l'establiment familiar

Salvador, Màrius i Joan Jordà recollint el premi

Salvador, Màrius i Joan Jordà recollint el premi / Madrid Fusion

Santi Coll

Santi Coll

Castelló d'Empúries

L'Hotel Restaurant Empòrium de Castelló d'Empúries ha estat guardonat amb amb l'accèssit principal del Premi Revelació Aquanaria de Madrid Fusión Alimentos de España 2026. En aquesta setena edició, el jurat format pels germans Torres, Verónica Sanz i Jesús Sánchez, ha decidit que l'establiment empordanès dirigit per la família Jordà Giró ha estat un dels millors candidats "per representar l'autèntic esperit de la sostenibilitat al sector de l'hostaleria a tot el territori de l'Estat espanyol". El guanyador absolut ha estat Raúl Sánchez Aguirre, del restaurant Tramo (Madrid).

Màrius i Joan Jordà han recollit el premi en el marc "d'un dia molt especial" per a la llarga trajectòria de l'Hotel Restaurant Empòrium, titular d'una Estrella Michelin, una Estrella Verda de la mateixa Guia i dos Sol Repsol. Destaquen que la nova distinció "valora la nostra filosofia i manera d'entendre la gastronomia i el nostre entorn. És un premi per una història que vam començar a construir fa gairebé vint anys entre família, un somni que visualitzàvem i que actualment estem palpant".

Agraïment per la confiança

Els Jordà s'han mostrat agraïts "amb Aquanaria per visualitzar el nostre projecte i per la feina que fa per tenir un món millor". Els ha causat especial satisfacció el fet que amb el guardó "dos arbres autòctons seran plantats a Canàries en honor nostre. Estem molt contents i orgullosos per contribuir per un món millor".

Els germans Jordà van formar part d'una terna de finalistes en la qual també hi havia Raúl Sánchez Aguirre, del restaurant Tramo (Madrid), que també llueix una Estrella Verda, i Santi Benéitez Esteban, de SeBE (Lanzarote).

El projecte familiar dels Jordà Giró, compartit pels pares Salvador i Elena i els dos bessons, també ha tingut altres alegries aquests darrers mesos, especialment amb els reconeixements obtinguts amb al seva altra aposta gastronòmica, el Bistrot 1965, que té el segell Bib Gourmand.

