NECROLÒGIQUES
Successos
Desmantellada una plantació de marihuana amb 882 plantes en un habitatge de Vilanova de la Muga
Els Mossos d’Esquadra detenen dos homes com a presumptes responsables i també els imputen un delicte de frau elèctric
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana ubicada a l'interior d'un habitatge de Vilanova de la Muga. En l'escorcoll de l'immoble, els agents van localitzar 882 plantes, distribuïdes al soterrani de la casa.
Com a resultat de l'actuació policial, van ser detingudes dues persones com a presumptes responsables de la plantació, acusades d'un delicte contra la salut pública. Durant la inspecció, els agents també van comprovar que l'habitatge tenia la connexió elèctrica manipulada, per la qual cosa als arrestats se'ls imputa, a més, un delicte de frau del fluid elèctric.
A més de les plantes, la policia va intervenir làmpades i sistemes de climatització utilitzats per afavorir el creixement de la marihuana.
- Aniol Blavi: 'El meu pare em va donar un ronyó quan tenia 14 anys i vaig recuperar l'energia de cop
- La Llibreria la Ploma de Figueres fa un pas al costat per guanyar espai expositiu
- El jove empresari català que triomfa amb 'cheesecakes' a 99 cèntims: 'Facturem fins a 50.000 euros al mes amb jornades més curtes
- Una pastisseria de Roses, entre les 50 millors de Catalunya
- Les Basses del Terrisser de Figueres, en plena forma després de les pluges
- “Quan tenia divuit anys li hauria dit a un psicòleg esportiu que em deixés tranquil”
- Quan el pantà era buit i la pluja es feia pregar: el dia que Darnius-Boadella va acollir una missa per demanar la fi de la sequera
- El jutjat admet un contracte firmat per Laporta amb la inversora que l’acusa d’estafar-li 100.000 euros