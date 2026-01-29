Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desmantellada una plantació de marihuana amb 882 plantes en un habitatge de Vilanova de la Muga

Els Mossos d’Esquadra detenen dos homes com a presumptes responsables i també els imputen un delicte de frau elèctric

La nau de la casa de Vilanova de la Muga on hi havia una plantació de marihuana.

La nau de la casa de Vilanova de la Muga on hi havia una plantació de marihuana. / Mossos

Redacció

Redacció

Vilanova de la Muga

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana ubicada a l'interior d'un habitatge de Vilanova de la Muga. En l'escorcoll de l'immoble, els agents van localitzar 882 plantes, distribuïdes al soterrani de la casa.

Com a resultat de l'actuació policial, van ser detingudes dues persones com a presumptes responsables de la plantació, acusades d'un delicte contra la salut pública. Durant la inspecció, els agents també van comprovar que l'habitatge tenia la connexió elèctrica manipulada, per la qual cosa als arrestats se'ls imputa, a més, un delicte de frau del fluid elèctric.

A més de les plantes, la policia va intervenir làmpades i sistemes de climatització utilitzats per afavorir el creixement de la marihuana.

