ANC
L'ANC es vol reactivar a l'Alt Empordà consolidant grups a tots els pobles
L'Assemblea Nacional Catalana va portar, dijous passat, l'activista Vicent Partal a Capmany per intentar reactivar la seva activitat
L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) pretén tornar-se a aixecar de les brases, després de la defunció del Procés sobiranista. Dijous passat al vespre, l’ANC de l’Empordà nord-oest va portar fins a la Societat La Fraternal de Capmany a l'activista, periodista i director de Vilaweb, Vicent Partal, el qual va aplegar més d’un centenar de persones. El responsable de campanyes d’aquest sector de l’ANC, Enric Fontanals, va apel·lar a la ciutadania a "tenir un petit nucli a cada poble de la comarca" per a reactivar l’Assemblea. El Centre Cívic Nova Harmonia de Pont de Molins acollirà, el proper dia 20 de febrer, a les set de la tarda, una ponència del filòlef, escriptor i professor de Secundària figuerenc, Gerard Furest, per marcar les estratègies i camins de sobirania. També, preveuen dur a la comarca a l’exdiputat Julià de Jòdar i l’activista sobiranista Josep Guia, entre d’altres. Al llarg d’aquest any, duran a terme una campanya d’extensió territorial i de captació de socis i trobades de petit format per promocionar nous nuclis locals.
"Els independetistes organitzats servim de molt i ens hem d’activar",argumentava Partal, que va parlar al llarg de quasi dues hores de la seva intervenció. Primer, va oferir la ponència titulada Autoorganització, la força de la gent, on va dedicar moltes crítiques al Govern de la Generalitat, del PSC: "Catalunya està sense govern. Els trens no van i ningú protesta. Dissabte hi hauria d’haver milions de persones manifestant-se a Barcelona, ja que s’han carregat els trens, la sanitat i l’escola", es lamentava Partal, qui, també, recordava que "l’any 1975 ens van enganyar i, ara, la gent gran vol sortir al carrer, però necessitem una autoritat moral, que és el més important". Entre alguns assistents, lamentaven qua el jovent hagués abandonat les mobilitzacions sobiranistes. L’endemà, l’Assemblea i el Consell de la República convocaven, pel dissabte 7 de febrer, a les 12 del migdia, a Barcelona, una gran manifestació contra el deteriorament dels serveis més bàsics i fonamentals. "Una situació causada per la discriminació permanent que patim per la dependència d’Espanya", detallen.
Autocrítica
De fet, el director de Vilaweb va dur a terme, dijous, un esperit d’autocrítica, en el sentit que "vam començar el Procés com uns nous rics, pensant que érem imbatibles. L’independentisme -seguia apuntant- ha fet coses mal fetes, però, perquè no parlem mai d’allò que hem fet ben fet?.Ara ja sabem guanyar i ens hem d’activar de nou. Ens hem carregat Espanya!".
Aquest periodista valencià -ara, resideix a Barcelona- va viure en directe, als anys noranta del segle passat, el procés d’independència dels països bàltics -de l’exUnió Soviètica. Ara, Partal està disposat a treballar per a reactivar el Procès català i, en el seu pas per Capmany, fou dràstic: "La independència s’ha de fer des de baix i hem de fotre fora aquest govern i als polítics actuals".
