Judicial
El kamikaze de la Jonquera diu que "no imaginava" que pogués provocar un xoc mortal i només volia fugir de la policia
Afirma al judici que estava "molt estressat" perquè era el primer cop que duia un carregament de droga
Marina López
El conductor kamikaze acusat de provocar un accident mortal a l'AP7 a la Jonquera fugint de la policia francesa el 10 de juny del 2023 ha declarat aquest dimecres davant el jurat popular que s'encarregarà d'emetre el veredicte. El processat ha dit que "no imaginava" que pogués provocar un xoc mortal i que no va ser fins després de la topada que es va adonar que havia comès "una bogeria". L'acusat ha admès que duia un carregament de droga, que havia recollit a Olot i havia de portar fins a Perpinyà. Segons la seva versió, quan va veure llums de policia en territori francès, es va "estressar molt" i va optar per girar cua, sense ser conscient que anava contra direcció per una autopista perquè no coneixia la carretera.
L’acusat ha declarat en últim lloc al judici que es fa a l’Audiència de Girona amb jurat popular i abans del tràmit de conclusions i informes. El fiscal Jerónimo Gómez ha modificat l’escrit de conclusions provisionals i demana ara 16 anys i mig de presó per un delicte d’homicidi en concurs ideal amb conducció temerària amb menyspreu manifest cap a la vida de les persones i d’un delicte contra la salut pública perquè duia més de 16 quilos de marihuana i haixix al cotxe. Inicialment, l’acusació pública sol·licitava 19 anys de presó.
El processat ha respost a totes les preguntes del fiscal i de les parts i ha reconegut que la nit del 10 a l’11 de juny del 2023 duia un carregament de droga al cotxe. Segons ha detallat, no havia tingut cap contacte previ amb el món de la delinqüència i era "el primer cop" que transportava haixix i marihuana.
L’acusat assegura que era consumidor habitual de porros i que havia acordat amb un dels homes que li subministrava droga que li pagarien 1.000 euros si anava fins a Olot a recollir un carregament i el traslladava fins a Perpinyà.
Ha assegurat que va haver de fer el transport en cap de setmana perquè el cotxe era de la seva mare i només en podia disposar els caps de setmana. També ha dit que no havia estat mai al país, no coneixia les carreteres i es desplaçava seguint el GPS. Va viatjar de nit seguint les recomanacions dels suposats narcotraficants perquè li van dir que era quan hi havia menys controls policials.
El processat, que aleshores tenia 22 anys, ha explicat que ni tan sols es va plantejar què faria si es trobava la policia. Per això, sosté que va reaccionar "sense pensar" quan circulant per l’autopista en territori francès entre el Pertús i el Voló va veure llums de patrulles: va decidir fer un canvi de sentit.
L’acusat ha remarcat que no sabia que anava per l’autopista ni que circulava en sentit contrari i ha negat que anés a gran velocitat, tal com van afirmar les patrulles de la Policia Nacional francesa. Segons la seva versió, circulava a 90 km/h i ha admès que només pensava a fugir de la policia.
L’accident mortal va tenir lloc a l’AP-7, al terme municipal de la Jonquera, quan va topar frontalment amb el vehicle de la víctima, que va morir a l’acte. Era un home de 61 anys de nacionalitat polonesa.
Després de l’impacte, l’acusat va quedar atrapat dins el vehicle i un policia francès el va ajudar a sortir del cotxe. Segons ha dit, l’agent el va haver de protegir davant altres conductors que l’increpaven. "Quan el policia em va dir que havia matat una persona per la droga em vaig adonar que havia comès una bogeria".
El kamikaze ha al·legat que aquell dia havia consumit droga, tot i que el fiscal ha assegurat que l’anàlisi d’orina va donar negatiu. També ha reconegut que en una primera declaració va negar els fets, seguint les recomanacions del primer advocat, i que després va decidir dir "la veritat".
El processat està en presó preventiva des dels fets i ha arribat a l’Audiència de Girona custodiat pels Mossos d’Esquadra. Ha afirmat que no ha demanat mai la llibertat perquè entén que ha de pagar pel que va fer: "Em pesarà tota la vida".
Un dany irreparable
L’advocat de l’acusació particular ha llegit una carta de la família de la víctima adreçada al tribunal i al jurat popular, on expressen compassió per la família de l’acusat i agraeixen la justícia espanyola.
Els familiars lamenten una pèrdua irreparable i consideren que no va ser un accident imprevisible, sinó una fugida deliberada i una decisió "cínica i calculada".
La defensa, encapçalada per l’advocat Daniel Muntada, sosté que l’acusat era un jove sense antecedents, penedit dels fets, que va actuar en estat de pànic i que "mai va voler matar ningú".
Finalment, la defensa argumenta que el processat era addicte a la marihuana i haixix, que ha col·laborat amb la justícia i mostra penediment.
Un cop acabat el judici, el magistrat preveu entregar l’objecte del veredicte al jurat popular, que es retirarà a deliberar. El judici se celebra a la secció quarta de l’Audiència de Girona.
