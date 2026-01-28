Successos
Detenen dos homes a Garrigàs que tallaven les lones de camions aparcats a l'AP-7 per robar les càrregues
La investigació continua oberta i no es descarten nous arrestos relacionats amb els fets
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 33 i 37 anys a Garrigàs que tallaven les lones de camions aparcats a l'AP-7 per mirar les càrregues i robar-les.
Els fets han passat la matinada d'aquest dimarts 27 de gener, a l'àrea de serveis de l'Empordà de l'autopista AP-7, al terme municipal de Garrigàs. Dues patrulles estaven fent un dispositiu de prevenció de robatoris a camions. Cap a un quart d'una, els agents han detectat un vehicle que circulava en sentit sud i que s'aturava a uns 150 mentre de l'àrea.
Dos homes han baixat del vehicle, i aquest ha continuat la marxa. Tot seguit, un dels implicats s'ha posat a vigilar l'accés, mentre l'altre tallava diverses lones de camions aparcats. L'objectiu era mirar quina càrrega portaven a dins i, si era del seu interès, la podien robar posteriorment.
La policia ha muntat un dispositiu per aturar els dos individus. Quan ja havien tallat les lones de catorze camions, els agents han sorprès els lladres mentre miraven la càrrega d'un altre remolc.
Els encaputxats han arrencat a córrer, però els agents els han pogut barrar el pas. Els detinguts portaven auriculars i estaven connectats amb altres membres del grup, que després de seleccionar la càrrega cometrien el robatori. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions relacionades amb els fets.
