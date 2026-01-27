L'estiu de 2023
Quan el pantà era buit i la pluja es feia pregar: el dia que Darnius-Boadella va acollir una missa per demanar la fi de la sequera
Es va celebrar el diumenge 30 de juliol de 2023, quan semblava impensable que l'embassament pogués apropar-se al 100% de la seva capacitat
L’estiu de 2023, l’Alt Empordà travessava una sequera extrema que feia preveure un escenari complicat a mitjà termini. Costava imaginar, aleshores, que dos anys i mig després l’embassament de Darnius-Boadella pogués apropar-se al 100% de la seva capacitat. En aquell context crític, més enllà de les mesures d’estalvi d’aigua, fins i tot es van impulsar rituals litúrgics per pregar per la pluja i demanar la fi de la sequera.
Un dels més singulars va ser una missa insòlita i inèdita celebrada al pantà de Darnius-Boadella, a l’esplanada del Club Nàutic concretament, el diumenge 30 de juliol de 2023. La cerimònia, concebuda amb la voluntat de reflexionar sobre "la sequera i el valor de l’aigua", va aplegar unes 200 persones i va estar presidida pel rector Pere-Lluís Aymerich, conegut pel seu compromís social i per l’organització de misses temàtiques. Aymerich, des de les ribes seques, va convidar els fidels a "buscar la introspecció personal i col·lectiva" sobre la sequera.
La missa es va celebrar en un dels moments més crítics de la sequera, amb temperatures màximes mai registrades a la comarca i amb el pantà empordanès al 21,5% de la seva capacitat, uns nivells que no s’havien assolit, com a mínim, des de l’any 2000.
Cal recordar que la missa al pantà va sorgir arran d’una trobada amb el biòleg figuerenc Josep Maria Dacosta, que durant l’acte va aportar una mirada científica sobre la situació hídrica i la importància de l’aigua per a l’ecosistema i la societat, amb la lectura d’un decàleg. A l’acte també hi van participar Carme Johé, Núria Lladó, Josep Perxés, Pere Roura, Pere Perxés i Mercè Gibrat, entre altres.
L’activitat va ser organitzada per la Parròquia de Darnius i el grup de fe d’adults, amb la col·laboració de l’Arxiprestat Alt Empordà Interior, els ajuntaments de Boadella i les Escaules, Darnius i Maçanet de Cabrenys, el Club Nàutic, Justícia i Pau de Girona i diverses persones a títol individual.
La processó del Sant Crist Negre
Val a dir que mesos abans, el 27 d'abril de 2023, també es va celebrar un altre acte litúrgic a l'Empordà per "invocar la pluja": la processó del Sant Crist Negre. En aquest cas, es va fer a Peralada, tot recuperant una tradició de la qual es té constància que es va dur a terme fins al 1945 i que encara recordaven alguns dels participants de quan eren petits. La iniciativa es va impulsar a petició de veïns i pagesos afectats i preocupats per la sequera.
La processó, iniciada a dos quarts de nou del vespre, va resseguir un recorregut des de la parròquia de Sant Martí fins a la sortida de la població, en direcció a Garriguella, acompanyada per la Coral de Peralada.
