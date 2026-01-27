Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAlbera energia solarDiscriminació lingüistica FigueresKamikaza la Jonquera
instagramlinkedin

L'estiu de 2023

Quan el pantà era buit i la pluja es feia pregar: el dia que Darnius-Boadella va acollir una missa per demanar la fi de la sequera

Es va celebrar el diumenge 30 de juliol de 2023, quan semblava impensable que l'embassament pogués apropar-se al 100% de la seva capacitat

EN IMATGES | Preguen per la pluja i la fi de la sequera a la missa del Pantà de Darnius-Boadella

EN IMATGES | Preguen per la pluja i la fi de la sequera a la missa del Pantà de Darnius-Boadella

Veure Galeria

Preguen per la pluja i la fi de la sequera a la missa del Pantà de Darnius-Boadella / EDUARD MARTÍ

Redacció

Redacció

Darnius

L’estiu de 2023, l’Alt Empordà travessava una sequera extrema que feia preveure un escenari complicat a mitjà termini. Costava imaginar, aleshores, que dos anys i mig després l’embassament de Darnius-Boadella pogués apropar-se al 100% de la seva capacitat. En aquell context crític, més enllà de les mesures d’estalvi d’aigua, fins i tot es van impulsar rituals litúrgics per pregar per la pluja i demanar la fi de la sequera.

Un dels més singulars va ser una missa insòlita i inèdita celebrada al pantà de Darnius-Boadella, a l’esplanada del Club Nàutic concretament, el diumenge 30 de juliol de 2023. La cerimònia, concebuda amb la voluntat de reflexionar sobre "la sequera i el valor de l’aigua", va aplegar unes 200 persones i va estar presidida pel rector Pere-Lluís Aymerich, conegut pel seu compromís social i per l’organització de misses temàtiques. Aymerich, des de les ribes seques, va convidar els fidels a "buscar la introspecció personal i col·lectiva" sobre la sequera.

Preguen per la pluja i la fi de la sequera a la missa del Pantà de Darnius-Boadella

Un moment de la missa. / Lorena Sopeña / EUROPA PRESS

La missa es va celebrar en un dels moments més crítics de la sequera, amb temperatures màximes mai registrades a la comarca i amb el pantà empordanès al 21,5% de la seva capacitat, uns nivells que no s’havien assolit, com a mínim, des de l’any 2000.

Cal recordar que la missa al pantà va sorgir arran d’una trobada amb el biòleg figuerenc Josep Maria Dacosta, que durant l’acte va aportar una mirada científica sobre la situació hídrica i la importància de l’aigua per a l’ecosistema i la societat, amb la lectura d’un decàleg. A l’acte també hi van participar Carme Johé, Núria Lladó, Josep Perxés, Pere Roura, Pere Perxés i Mercè Gibrat, entre altres.

Preguen per la pluja i la fi de la sequera a la missa del Pantà de Darnius-Boadella

Alguns assistents van anar en banyador i amb flotador. / Lorena Sopeña / EUROPA PRESS

L’activitat va ser organitzada per la Parròquia de Darnius i el grup de fe d’adults, amb la col·laboració de l’Arxiprestat Alt Empordà Interior, els ajuntaments de Boadella i les Escaules, Darnius i Maçanet de Cabrenys, el Club Nàutic, Justícia i Pau de Girona i diverses persones a títol individual.

La processó del Sant Crist Negre

Val a dir que mesos abans, el 27 d'abril de 2023, també es va celebrar un altre acte litúrgic a l'Empordà per "invocar la pluja": la processó del Sant Crist Negre. En aquest cas, es va fer a Peralada, tot recuperant una tradició de la qual es té constància que es va dur a terme fins al 1945 i que encara recordaven alguns dels participants de quan eren petits. La iniciativa es va impulsar a petició de veïns i pagesos afectats i preocupats per la sequera.

Notícies relacionades i més

EN IMATGES | Peralada treu al Sant Crist Negre en processó invocant la pluja

EN IMATGES | Peralada treu al Sant Crist Negre en processó invocant la pluja

Veure Galeria

Peralada treu al Sant Crist Negre en processó invocant la pluja / DAVID APARICIO

La processó, iniciada a dos quarts de nou del vespre, va resseguir un recorregut des de la parròquia de Sant Martí fins a la sortida de la població, en direcció a Garriguella, acompanyada per la Coral de Peralada.

TEMES

  1. El pantà de Darnius-Boadella s'acosta al 100% de capacitat
  2. Comerciants d’Empuriabrava alerten que el centre “està mort” a l'hivern i reclamen més ajudes i promoció
  3. EN IMATGES | El pantà de Darnius-Boadella, ple a vessar aquest dilluns
  4. El PSC de Figueres proposa una “Operadora Pública de Locals” comercials
  5. Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya
  6. Un mort i una quinzena de ferits en en el xoc d'un Rodalies contra un mur de contenció a Gelida
  7. El ministre de Transports constata que Rodalies està “seriosament afectat” per la gran “destrossa meteorològica”
  8. “Quan tenia divuit anys li hauria dit a un psicòleg esportiu que em deixés tranquil”

Defuncions del 27 de gener de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 27 de gener de 2026 a l'Alt Empordà

DALÍ NEWS i el relat de Figueres

DALÍ NEWS i el relat de Figueres

Quan el pantà era buit i la pluja es feia pregar: el dia que Darnius-Boadella va acollir una missa per demanar la fi de la sequera

Quan el pantà era buit i la pluja es feia pregar: el dia que Darnius-Boadella va acollir una missa per demanar la fi de la sequera

Pontós agraeix a l'arqueòloga Enriqueta Pons els anys consagrats al jaciment Mas Castellar

Pontós agraeix a l'arqueòloga Enriqueta Pons els anys consagrats al jaciment Mas Castellar

Una pastisseria de Roses, entre les 50 millors de Catalunya

Una pastisseria de Roses, entre les 50 millors de Catalunya

VÍDEO | Emotiu homenatge del poble de Pontós a l'arqueòloga Enriqueta Pons

Hijos de la Ruina, reialesa del rap en espanyol: "Aquesta música era molt de nínxol, molt competitiva, molt de posar la traveta, i nosaltres no li hem fet a ningú"

Hijos de la Ruina, reialesa del rap en espanyol: "Aquesta música era molt de nínxol, molt competitiva, molt de posar la traveta, i nosaltres no li hem fet a ningú"

L’arribada d’un tren de borrasques deixarà una setmana de pluges intenses, forts vents i temporal marítim

L’arribada d’un tren de borrasques deixarà una setmana de pluges intenses, forts vents i temporal marítim
Tracking Pixel Contents