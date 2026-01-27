Guardó
Una pastisseria de Roses, entre les 50 millors de Catalunya
Aquest és el segon any consecutiu que La Postreria és reconeguda amb el premi Fava de Cacau
La Postreria de Roses ha estat escollida, per segon any consecutiu, com una de les 50 millors pastisseries de Catalunya en la 7a edició dels premis Fava de Cacau, celebrats a Sant Vicenç dels Horts el cap de setmana passat.
Els responsables de La Postreria de Roses també s'han mostrat a les xarxes "agraïts de poder tornar-ne a formar part i recollir, per segon any consecutiu, el premi Fava de Cacau a una de les cinquanta millors pastisseries de Catalunya".
Entre els guardonats amb la Fava de Cacau a les cinquanta millors pastisseries catalanes, no hi ha cap pastisseria més de l'Alt Empordà, però n'hi ha vuit més de les comarques gironines. D'una banda, les pastisseries Tornés, de Girona, i Gil, de Llívia (que també té locals a Alp i Puigcerdà), han estat reconegudes amb la Fava d'Or. També han estat reconegudes Sans, de la Bisbal d'Empordà; Ferrer, d'Olot; Gou, de Palafrugell; La Menuda i LaSAL, de Banyoles, i Maison Marcel, de Sant Feliu de Guíxols.
Més premis
Els premis Fava de Cacau també han distingit la Magma BakeryLab, de Barcelona, com la pastisseria més innovadora, i Dolços Alemany 1912, d’Amposta, com la de major valor històric. Aquest any s'ha estrenat a més el premi Fava d’Or de les Pastisseries, en el qual hi ha hagut un triple empat entre Morreig i Carrió de Barcelona i L’Obrador del Vendrell.
El jurat dels premis, coordinat per Marc Balaguer, està integrat per professorat de pastisseria, periodistes de gastronomia i pastissers i pastisseres que no disposen de cap establiment en propietat perquè exerceixen el seu ofici en restaurants, acadèmies o altres institucions. El nou premi Fava d'Or de les Pastisseries, en canvi, es decideix a partir dels vots individuals de cada pastisseria inclosa en el llistat de les 50 millors de Catalunya.
L'acte de lliurament d'aquests premis forma part del programa de la 9a Mostra Internacional de Pastisseria, celebrada a Sant Vicenç dels Horts el cap de setmana passat.
