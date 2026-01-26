Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els efectes de la pluja

El pantà de Darnius-Boadella s'acosta al 100% de capacitat

El pantà empordanès, a les 10 del matí d'aquest dilluns, ja superava el 97% de la seva capacitat i arribava als 61,795 hm³

EN IMATGES | El pantà de Darnius-Boadella, ple a vessar aquest dilluns

EN IMATGES | El pantà de Darnius-Boadella, ple a vessar aquest dilluns

El pantà de Darnius-Boadella, aquest dilluns / Josep Gutiérrez

Josep López Navarro

Josep López Navarro

Darnius

La pluja de les darreres setmanes, especialment la que va caure durant la llevantada de dimarts passat, ha fet que l'embassament de Darnius-Boadella es trobi ple a vessar. Així ho constaten les imatges que acompanyen aquest article, enviades pel lector Josep Gutiérrez i fetes aquest dilluns a les 9 del matí. Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, el pantà empordanès a les 10 del matí ja superava el 97% de la seva capacitat i arribava als 61,795 hm³. Aquestes dades situen l'embassament en el nivell més alt des del gener del 2020, abans de l’esclat de la pandèmia i just després del temporal Gloria.

Dades de l'estat de l'embassament de Darnius-Boadella, aquest dilluns a les 10 hores.

Dades de l'estat de l'embassament de Darnius-Boadella, aquest dilluns a les 10 hores. / ACA

Cal recordar que, davant la previsió de fortes pluges, l'ACA ha incrementat aquestes darreres setmanes l'alliberament d'aigua de l'embassament, amb l'objectiu de regular els volums perquè el pantà pugui assumir l'aigua que entri des de les capçaleres de rius com la Muga i l'Arnera, sense que això suposi una pèrdua de recurs.

Crescuda incessant

La quantitat d’aigua que conté Darnius-Boadella ha crescut exponencialment els darrers dies. Dijous passat assolia el 92,5%; el dia de la llevantada arribava al 90,66%, mentre que fa uns dies no superava el 85%.

El pantà de Darnius-Boadella, aquest dilluns

El pantà de Darnius-Boadella, aquest dilluns. / Josep Gutiérrez

Aquestes dades contrasten de forma impressionant amb el mínim assolit durant la sequera. El març del 2025, per exemple, el pantà contenia només l'11% de la seva capacitat. De fet, en plena crisi hídrica, l'Alt Empordà va ser una de les comarques que va patir amb més contundència les restriccions en els usos de l’aigua, unes mesures que no es van aixecar fins a la primavera passada.

