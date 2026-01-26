L’Ajuntament de Portbou constitueix una taula de treball pel sensellarisme
El nou òrgan municipal té l'objectiu de garantir la salut i seguretat dels qui viuen als carrers porbouencs, així com la tranquil·litat dels seus veïns
L'Ajuntament de Portbou ha posat en marxa la taula de treball pel sensellarisme. El passat dilluns 19 de gener l’Ajuntament de Portbou va dur a terme la constitució i la primera reunió d’aquest espai, que compta amb la participació de diversos organismes com la Creu Roja o els Mossos.
L’objectiu d’aquest nou òrgan municipal, aprovat al ple del 18 de novembre de 2025 per unanimitat dels assistents, és elaborar un protocol d’actuació pel sensellarisme a Portbou. Una problemàtica social que ha augmentat considerablement en els darrers anys a la localitat fronterera i que segons l’Ajuntament de Portbou “s’ha d’abordar de forma determinada, per la salut i seguretat de les persones que es veuen abocades a viure al carrer i pel benestar i tranquil·litat de la ciutadania portbouenca”.
El president d'aquesta nova taula de treball és l'alcalde del municipi, Gael Rodríguez, i la 2a Tinent d’alcalde i regidora de salut i acció social, Mònica Díaz. A més, compta amb la representació del consell comarcal de l’Alt Empordà per part dels seus serveis de sensellarisme i migracions, també hi participa l’àrea bàsica policial de l’Alt Empordà, amb el Cap de Mossos i el responsable de seguretat ciutadana de la comarca, tanmateix, hi està representada a través del seu equip directiu l’àrea bàsica sanitària de la mar d’amunt, i la Creu Roja de Catalunya, a través de la seva delegació a l’Alt Empordà.
