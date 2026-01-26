Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Ajuntament de Portbou constitueix una taula de treball pel sensellarisme

El nou òrgan municipal té l'objectiu de garantir la salut i seguretat dels qui viuen als carrers porbouencs, així com la tranquil·litat dels seus veïns

Constitució i primera reunió de la taula de treball pel sensellarisme al saló de plens de l’Ajuntament de Portbou. / Ajuntament de Portbou

Redacció

Redacció

Portbou

L'Ajuntament de Portbou ha posat en marxa la taula de treball pel sensellarisme. El passat dilluns 19 de gener l’Ajuntament de Portbou va dur a terme la constitució i la primera reunió d’aquest espai, que compta amb la participació de diversos organismes com la Creu Roja o els Mossos.

L’objectiu d’aquest nou òrgan municipal, aprovat al ple del 18 de novembre de 2025 per unanimitat dels assistents, és elaborar un protocol d’actuació pel sensellarisme a Portbou. Una problemàtica social que ha augmentat considerablement en els darrers anys a la localitat fronterera i que segons l’Ajuntament de Portbou “s’ha d’abordar de forma determinada, per la salut i seguretat de les persones que es veuen abocades a viure al carrer i pel benestar i tranquil·litat de la ciutadania portbouenca”.

El president d'aquesta nova taula de treball és l'alcalde del municipi, Gael Rodríguez, i la 2a Tinent d’alcalde i regidora de salut i acció social, Mònica Díaz. A més, compta amb la representació del consell comarcal de l’Alt Empordà per part dels seus serveis de sensellarisme i migracions, també hi participa l’àrea bàsica policial de l’Alt Empordà, amb el Cap de Mossos i el responsable de seguretat ciutadana de la comarca, tanmateix, hi està representada a través del seu equip directiu l’àrea bàsica sanitària de la mar d’amunt, i la Creu Roja de Catalunya, a través de la seva delegació a l’Alt Empordà.

