Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAlbera energia solarDiscriminació lingüistica FigueresKamikaza la Jonquera
instagramlinkedin

Un incendi crema el mobiliari d’una habitació en un pis de Roses

L'inquilí apaga el foc i els Bombers han de revisar el pis afectat pel fum

Imatge d'arxiu de camions de Bombers

Imatge d'arxiu de camions de Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Roses

Ensurt dissabte al vespre a Roses. En un pis del carrer Cap de Ponent es va declarar un incendi i els Bombers van rebre l’avís a dos quarts de nou del vespre, alertats per una forta olor de cremat.

Fins al lloc s’hi van desplaçar dues dotacions. En arribar-hi, van comprovar que l’inquilí ja havia aconseguit apagar el foc, que havia afectat parcialment un llit i altres elements del mobiliari d’una habitació.

Notícies relacionades

Els Bombers van ventilar l’habitatge i van revisar l’immoble, que no va patir més afectacions. L’inquilí no va resultar ferit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents