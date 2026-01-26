Judicial
Els testimonis afirmen que el kamikaze de la Jonquera circulava "molt ràpid" anant contra direcció abans del xoc mortal
Diversos conductors el van haver d'esquivar i la policia francesa no el va poder interceptar
Marina López
El judici al conductor kamikaze que va provocar un accident mortal a l'AP7 a la Jonquera fugint de la policia francesa el 10 de juny del 2023 s'ha reprès aquest dilluns a l'Audiència de Girona. Davant del jurat popular, han declarat dos conductors que també anaven per l'autopista. Un d'ells va haver de fer un cop de volant per esquivar el vehicle del processat, que li venia de cara. L'altre, ha detallat que circulava darrere del cotxe de la víctima i va veure el xoc frontal: "Va ser un impacte impressionant". També han declarat agents de la Policia Nacional francesa que han concretat que van rebre l'avís del cotxe anant contra direcció i, tot i que ho van intentar, no el van poder interceptar perquè anava "molt ràpid".
El fiscal l'acusa d'un delicte d'homicidi en concurs ideal amb conducció temerària amb menyspreu manifest cap a la vida de les persones i d'un delicte contra la salut pública perquè sosté que anava gran velocitat i circulant contra direcció per l'AP-7 fugint de la policia francesa perquè duia 15,29 quilos de marihuana i 1,32 quilos d'haixix al cotxe.
Diversos conductors que es van creuar amb el vehicle anant contra direcció van alertar la policia francesa, que estava fent controls tant a l'altura del Voló com del Pertús cap a les onze de la nit del 10 de juny del 2023.
Segons han declarat els agents que estaven més lluny del punt fronterer i en territori francès, el conductor d'un bus que duia mainada al vehicle es va aturar quan els va veure dient que havia hagut de fer una maniobra per esquivar el cotxe.
No va ser l'únic avís que van rebre les autoritats franceses. Un conductor, que ha declarat al judici ha explicat que és expolicia, ha detallat que quan estava a una distància d'uns quatre o cinc quilòmetres del Voló, i just després d'una corba, va haver de fer un cop de volant per evitar un xoc frontal. Segons ha recordat, l'acusat li venia totalment de cara i no va fer cap gest per esquivar-lo: "Vaig girar cap a l'esquerra i ell va continuar recte". Després d'això, es va aturar per avisar la policia. Tot i que no va poder precisar el model del vehicle perquè anava a gran velocitat i "amb els llums llargs posats".
Una patrulla que era a la zona del Pertús va rebre l'alerta i va utilitzar una via de servei exclusiva per a serveis d'emergències per creuar l'autopista i entrar a l'altre sentit de circulació. La seva intenció era interceptar el cotxe sospitós i fer-lo sortir de l'autopista o, fins i tot, punxar-li les rodes. No hi van ser a temps. Els agents han dit que els va passar per davant anant "molt ràpid", "trencant" una barrera i només el van poder seguir, amb les llums policials enceses, per intentar advertir del risc els usuaris de la carretera. Diuen, però, que anaven a poca velocitat per qüestions de seguretat i que seguida van perdre el vehicle de l'acusat de vista.
La patrulla va perseguir el cotxe fins al punt fronterer però, poc després, van sentir el xoc i van veure una columna de fum: "Vam saber que hi havia hagut un accident". Era ja al terme municipal de la Jonquera. Els agents hi van anar immediatament però no van poder fer res per salvar-li la vida a víctima, que va morir a l'acte. La víctima era un home de 61 anys de nacionalitat polonesa.
Situació "tensa"
Un dels agents va anar fins al vehicle del sospitós, i el va ajudar a sortir del cotxe perquè havia quedat atrapat a la zona del volant. El policia ha concretat que el va haver de protegir perquè s'havien aturat altres conductors a l'autopista que l'estaven increpant, i la situació era "tensa". L'agent ha declarat que no va parlar directament amb el conductor kamikaze, i que només li va dir: "Mira què has fet, has matat una persona per la droga".
Un pare i un fill que feia poca estona que havien entrat a l'autopista a la Jonquera en direcció França han explicat que circulaven just darrere del cotxe de la víctima i que van veure l'impacte: "El taxista no s'ho podia esperar, circulava pel carril del mig i va ser un xoc frontal". Segons el testimoni, l'impacte va ser molt virulent i els cotxes "es van aixecar de terra".
El fiscal Jerónimo Gómez argumenta que l'accident no va ser fruit d'una imprudència, sinó un homicidi intencionat per dol eventual perquè el conductor "s'havia de representar com a probable" que, conduint contra direcció per l'AP-7, podia provocar un accident "causant la mort d'una persona, com així va passar".
La defensa al·lega que l'acusat era "un jove de 22 anys sense contacte previ amb el món delictiu" perquè no tenia antecedents ni policials ni judicials i que està penedit dels fets. Segons el relat de l'escrit de conclusions provisionals del lletrat Daniel Muntada, el processat duia el carregament de droga per una carretera per on no havia circulat mai i argüeix que quan va advertir la presència policial va entrar en pànic i, sense tenir temps de reflexionar, va intentar fugir sense adonar-se que la via "era de sentit únic". La defensa remarca que "mai va voler matar ningú" i que no hi va haver "intenció homicida ni suïcida".
