Successos
Agredeix una dona en un bloc d'Empuriabrava per robar-li la bossa i acaba detingut
La Policia Local localitza l'agressor i la víctima, amb ferides lleus, va al CAP per tractar-se
La Policia Local de Castelló d’Empúries ha detingut un home de 31 anys acusat d’un robatori amb violència a la zona dels edificis Delta Muga, a Empuriabrava.
Els fets van passar de matinada, cap a dos quarts de dues de diumenge, quan una veïna va trucar alertant que un home l’havia increpat i havia colpejat la porta del seu domicili.
Poc després la dona va baixar amb l’ascensor, es va aturar en un replà, i en aquell moment el mateix individu la va agredir i li va sostreure la bossa de mà. La víctima va patir ferides lleus i va anar al CAP del municipi pels seus propis mitjans, confirmen fonts policials.
La Policia Local que s'havia desplaçat fins al domicili, va localitzar i detenir el presumpte autor, acusat d’un robatori amb violència.
