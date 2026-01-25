Tecnologia
El jove Adrián San Miguel transforma la història de Roses en un videojoc infantil
Des de la prehistòria fins a l’era d’ElBulli, el projecte converteix el patrimoni local en una experiència educativa i divertida
El videojoc neix com a treball de recerca i té com a objectiu créixer i arribar a més públic en el futur
A Roses, el jove universitari Adrián San Miguel està revolucionant la manera com els infants i adolescents descobreixen la història del seu municipi. Apassionat per la tecnologia i la història, ha creat MyRoses. El videojoc d'un llegat, el primer videojoc educatiu que combina aprenentatge, diversió i interacció per a alumnes de primària.
Apassionat de la història i la tecnologia
La seva ambició és expandir aquest recurs a noves franges d’edat i, per què no, replicar-lo en altres localitats. Actualment, Adrián, de 19 anys, compagina la universitat –és estudiant d’Enginyeria Informàtica a la Universitat Politècnica de Catalunya– amb la feina d’estiu com a assistent al museu elBulli1846, on ajuda a conservar i divulgar el llegat d’un dels restaurants més icònics del món.
Aquesta experiència reforça la seva convicció que la història només cobra vida si es comparteix, una filosofia que ha impulsat també el videojoc MyRoses.
Un llibre històric
El videojoc neix del seu Treball de Recerca com a alumne de l’Institut Illa de Rodes. Va dedicar mesos a investigar llibres antics de la Biblioteca Municipal i documents de l’Arxiu Municipal, recopilant esdeveniments, personatges i històries que sovint es perden en textos antics i inaccessibles.
La recerca va donar lloc a un llibre sobre la història de Roses: "Estic orgullós que hi hagi un llibre del meu poble que reuneixi la seva història per comprendre des d’un punt de vista més general".
La recerca posteriorment es va transformar en un videojoc cooperatiu: dos jugadors han de comunicar-se per resoldre sis nivells que recorren la història del municipi, des de la prehistòria fins a l’actualitat, passant per l’època romana, la presència visigòtica a Puig Rom, el pirata Barba-Rossa i la tropa francesa. Fins i tot, els jugadors acaben preparant un plat emblemàtic de Ferran Adrià: la minestra de verdures amb textures.
Els personatges
Per dissenyar MyRoses, Adrián va fer ús del motor gràfic Unity, per aconseguir materialitzar el seu objectiu de posar en joc i en funcionament la història del seu poble, creant personatges i escenaris amb tècniques de dibuix vectorial i acompanyant els jugadors a través de la història amb Aurora Martín i Miquel Oliva i Prat com a guies arqueològics.
El projecte es dividia en tres blocs: comprendre la història, crear el joc i provar-lo amb els més joves. Precisament, la presentació amb alumnes de la seva antiga escola primària Jaume Vicens Vives de Roses, va assegurar que el joc sigui atractiu i accessible. Els alumnes de 3r i 4t de primària tenen 30 minuts per completar-lo: hi ha sis nivells en total, i si ho aconsegueixen, guanyen una dracma de Roses, la moneda de l’antiga Grècia. "Va ser una experiència molt emotiva veure com provaven una creació teva i al mateix temps com aprenien coses concretes de la història de Roses", afirma.
Centres educatius
A més de MyRoses, Adrià San Miguel participa activament a MAGMA, l’Associació per Promoure la Recerca Jove, on lidera els Comitès de Logística i Pedagogia per a Exporecerca Jove, una de les fires de recerca més importants per a joves talents. Recentment, va tornar a l’Institut Illa de Rodes per oferir una xerrada a alumnes de 1r de batxillerat, compartint consells i orientacions per al seu Treball de Recerca i inspirant-los a seguir els seus propis projectes.
Entre altres reconeixements del seu projecte ha estat distingit amb els premis Núvol Cultura del XXV Exporecerca Jove celebrada a Barcelona el 2024. Finalment, una de les darreres presentacions s’ha fet de la mà de l’Associació Rodes que va dedicar una conferència al videojoc per deixar constància que es pot apropar la història als joves de manera atractiva i moderna.
