Comerç
Comerciants d’Empuriabrava alerten que el centre “està mort” a l'hivern i reclamen més ajudes i promoció
“Obrim fins i tot en diumenge, però cada cop és més difícil mantenir l’activitat”, expliquen els botiguers
L’Ajuntament defensa campanyes, subvencions i anuncia noves accions de dinamització
Empuriabrava és un dels enclavaments més singulars de la Costa Brava, que cada any atrau milers de visitants, especialment durant la temporada d’estiu. Tot i això, una part del teixit comercial local considera que aquest flux de turistes no es tradueix en una activitat econòmica suficient per mantenir viu el comerç durant tot l’any. Diversos comerciants de la marina coincideixen que Empuriabrava "té molt més potencial del que s’està aprofitant" i alerten que molts locals continuen buits i que les vendes no acaben de repuntar fora de temporada.
Cal un canvi d'estratègia
Segons expliquen, no es tracta de desprestigiar el municipi ni de transmetre una imatge negativa, sinó de posar sobre la taula la necessitat d’un canvi d’estratègia per dinamitzar l’activitat econòmica. Gaia Sorrentino, membre de l’Associació de Comerciants d’Empuriabrava, fa set anys que va instal·lar el seu negoci a la marina residencial i assegura que el sector ha anat en declivi els darrers anys. "Empuriabrava és un lloc meravellós. Però tenim la sensació que no se li treu tot el suc que podria donar i actualment es troba mort", afirma.
La comerciant remarca que el Nadal passat no hi va haver una campanya prou potent de suport al comerç que ajudés a tancar l’any als establiments oberts tot l’any. "Oferim un servei al municipi i no ens sentim ajudats", lamenta. L’empresària reclama més ajudes i que des de l’Ajuntament s’emmirallin en altres localitats properes com Roses, on s’aposta per campanyes potents per dinamitzar el comerç.
Oberts en diumenge a l'hivern
Entre les principals preocupacions dels comerciants hi ha la manca d’un flux constant de visitants al llarg de l’any. Asseguren que la dependència de la temporada alta fa molt difícil mantenir negocis oberts dotze mesos, i que això acaba generant un cercle viciós: menys botigues obertes, menys atractiu comercial i menys moviment de persones. "A l’hivern obrim en diumenge, oferim aquest servei i hi ha dies que pràcticament no entra ningú a la botiga. És molt complicat aguantar així", comenta la botiguera. Igualment, han trobat a faltar aquest Nadal més il·luminació, un mercat de Nadal i activitats de promoció.
Inseguretat a la zona
La majoria coincideix que Empuriabrava té tots els ingredients per convertir-se en un pol comercial i turístic molt més potent, si s’aposta per una promoció més intensa, una oferta més variada i una col·laboració més estreta entre administració i empresariat.
Un altre aspecte que demanen és que s’incrementi la seguretat, ja que la presència de patinets i bicicletes per la zona posa en risc els vianants, així com clients i comerciants. Denuncien que no hi ha una regulació clara i reclamen que es faci complir la normativa a tots els comerços, perquè hi ha establiments que no estan adaptats a la legalitat vigent.
Des de la regidoria de Comerç, es recorda que ja s’han posat en marxa diverses accions per dinamitzar el teixit empresarial. Entre elles, la regidora Helena Solana destaca la més recent, la campanya del Superlot de Nadal, amb vals de compra per valor de 3.000 euros, destinada a incentivar les compres al municipi.
També s’està preparant un vídeo promocional enfocat a atreure públic proper, principalment de Barcelona i rrodalia interessat a passar un cap de setmana o fer una escapada d’un dia. Paral·lelament, Empuriabrava participa en fires temàtiques internacionals, com la Boot de Düsseldorf, explica, una de les més importants del sector nàutic, amb l’objectiu de donar visibilitat internacional al municipi.
Nit del comerç
Per reconèixer i fomentar el teixit empresarial del municipi, s’organitza la Primera Nit del comerç, prevista pel 26 de febrer, amb l’objectiu de posar en valor els comerciants i empresaris locals. Una altra línia d’actuació és el recull de locals buits al municipi, amb informació sobre si estan en venda o de lloguer i les seves característiques, per tal d’impulsar accions que els revitalitzin i oferir-los als emprenedors interessats.
A més, hi ha diverses subvencions disponibles, recorda la regidora Solana: fins a 5.000 euros per empreses que realitzin reformes d’estalvi energètic o d’aigua durant el 2025 i fins a 2.500 euros per nous negocis oberts el 2025 i el 2026. Solana destaca que properament es farà una formació personalitzada per a empreses; la darrera ha estat sobre Verifactu, facturació electrònica i com millorar les vendes.
