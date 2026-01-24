Història
L’Albera transfronterera, bressol de l’energia solar moderna: el llegat d’un pioner mundial fa més d’un segle
A Sureda, al massís transfronterer de l’Albera, es conserva una rèplica funcional del pireliòfor del Padre Himalaya, que permet als visitants veure com l’energia solar es concentra en un punt focal
L’associació Els Amics del Padre Himalaya treballa per preservar el llegat del científic portuguès i promoure els valors del desenvolupament sostenible
En les primeres dècades del segle XXI, les energies alternatives avancen amb força per respondre a una societat cada cop més dependent de l’electricitat. Entre totes elles, l’energia solar ocupa un lloc central i sovint es percep com una tecnologia pròpia del nostre temps. Tanmateix, la idea d’aprofitar la llum del sol per fer funcionar màquines no és nova.
Experiment a l'Albera
Fa més d’un segle, quan encara no existien plaques fotovoltaiques ni grans centrals solars, alguns científics ja intuïen el potencial immens d’aquesta font d’energia inesgotable. Un experiment a l’Albera francesa el 1904 n’és un exemple clar.
Manuel António Gomes (1864–1930), conegut com a Padre Himalaya i anomenat aixií per la seva alçada, va ser un sacerdot portuguès i un científic visionari, profundament apassionat per la física i la natura. A començaments del segle XX, va concebre un invent extraordinari per a la seva època: el pireliòfor un forn solar capaç de concentrar la llum del sol mitjançant un sistema de miralls i assolir temperatures de fins a 3.500 °C. Aquesta calor era suficient per fondre la majoria de metalls, una fita extraordinària per a l’època.
Per dur a terme aquest experiment pioner, Gomes cercava un indret amb un sol intens, un cel clar i horitzons oberts. Aquesta recerca el va conduir a Sureda, al Rosselló, al massís de l’Albera transfronterera, a tocar de la frontera catalana.
Potencial de l'energia solar
La combinació d’un clima estable i una insolació excepcional va convertir aquest territori en un veritable laboratori natural, on el Padre Himalaya va poder demostrar, dècades abans del desenvolupament de les tecnologies solars modernes, el potencial extraordinari de l’energia solar. Després de diversos intents i experiments, aquests treballs van culminar en la construcció del pireliòfor -literalment, el devorador del foc del sol-.
Una rèplica a Sureda
Tot i que el pireliòfor original ja no existeix, a Sureda es conserva avui una rèplica funcional del forn solar, inaugurada el 29 de setembre de 2016. Aquest equipament, encara operatiu en dies assolellats, permet als visitants observar com la llum solar es concentra en un punt focal i genera una calor extrema, testimoni viu de la genialitat d’aquest savi portuguès. Reconstruir el forn solar més antic del món, experiment del científic avançat, el Padre Himalaya va tenir un cost de 260.000 euros.
Una associació difon l'obra del cientific
Però la memòria del Padre Himalaya no s’ha mantingut viva només gràcies a aquesta rèplica. El 2005, arran d’un viatge a Portugal organitzat a Arcos de Valdevez i al poble natal de Cendufe, va néixer l’associació Els Amics del Padre Himalaya de Sureda. "L’associació es va crear amb l’objectiu de preservar i difondre l’obra del científic, mantenir els lligams amb la seva terra natal i promoure els valors del desenvolupament sostenible", explica el president, Antoine Sanchez.
Entre les seves missions destacades hi ha la consolidació i promoció a la Sureda de les Jornades del Sol, l’organització de viatges, visites i conferències, així com la salvaguarda i manteniment dels vestigis històrics del forn solar del Padre Himalaya al coll del Boc.
L’associació manté també un contacte permanent amb l’associació d’Arcos de Valdevez, reforçant així el vincle cultural i científic entre França i Portugal. Gràcies a aquesta tasca col·lectiva, l’obra del Padre Himalaya continua inspirant noves generacions i recorda que el sol, l’aigua, l’aire i la natura són recursos essencials per construir un futur més sostenible.
Expectació als Estats Units
Tot i que l’invent va despertar una gran expectació a l’Exposició Universal de Saint Louis (Estats Units), l’any 1904, on va rebre dues medalles d’or i una de plata, el projecte no va tenir continuïtat industrial. L’expansió de la indústria petroliera i l’impacte de les guerres van relegar l’invent a un segon pla. Després de la cloenda de l’Exposició, s’organitzà un viatge d’estudi pels Estats Units per als premiats.
Però durant aquest temps, la terra i els pavellons són abandonats i saquejats pels habitants dels voltants. En tornar, el Padre Himalaya va trobar el seu invent vandalitzat. Com que no disposava dels mitjans financers necessaris per a les reparacions, les restes van ser abandonades al lloc. Aquest va ser el final de les investigacions del pare Himalaya en aquest camp.
Homenatge i treball al seu poble natal
El seu aparell, que va meravellar els Estats Units el 1904, es conserva avui a l’Albera francesa, mentre que a la seva vila natal, Arcos de Valdevez (Portugal), és una realitat des de fa cinc anys l’Oficina de Creativitat Himalaya, un centre de divulgació científica, integrat a la Rede Nacional de Centros Ciência Viva
El primer forn solar al món, en un llibre i al cinema
La història dels forns solars del Padre Himalaya havia estat oblidada i segurament s’hauria oblidat encara més sense la intervenció d’un investigador portuguès, Jacinto Rodrigues. Als anys 70 va descobrir per casualitat l’obra del seu il·lustre compatriota i en va començar a reconstruir la història. El 1995, les investigacions de Jacinto el van portar a Sureda on, amb l’ajuda d’alguns habitants del poble va trobar les restes del forn solar situat al coll del Boc, a sobre de l’ermita de Nostra Senyora del Castell.
Després d’uns quants anys d’investigació addicional, Jacinto Rodrigues va publicar, el 1999, el seu gran treball A Conspiração Solar do Padre Himalaya. Aquest llibre, de prop de 300 pàgines, il·lustrat notablement, retrata la vida del pioner portuguès de l’energia solar, precursor del desenvolupament sostenible, i descriu les etapes de la investigació històrica que en va permetre la redacció. El llibre té tant d’èxit al seu país que en neix un projecte de cinema documental.
El director, Jorge António, va anar a Sureda el juny del 2003 per filmar algunes escenes amb Jacinto. Els seus interlocutors de 1995 hi contribueixen. La pel·lícula, titulada A Utopia do Padre Himalaya, s’estrenarà dos anys després. La filmació d’aquesta pel·lícula va fer que un grup de surellencs s’adonés que un esdeveniment important havia tingut lloc al seu municipi un segle abans. Sota l’empenta d’Antoine Sanchez, el principal interlocutor de Jacinto Rodrigues a Sureda, un petit grup s’organitzà per donar valor al lloc del forn solar.
El 21 d’octubre de 2005 es va fundar una associació amb el nom d’Els Amics del pare Himalaya de Sureda, (APH), presidida per Antoine Sanchez. L’any següent, el consell d’administració de l’associació va proposar reconstruir el forn solar que el Padre Himalaya havia experimentat el 1900 a l’emplaçament original. Reconstruir el forn solar més antic del món, experiment del científic avançat, el Padre Himalaya va tenir un cost de 260.000 euros. La rèplica del forn solar Himalaya 1900 té com a objectiu fomentar el treball del seu creador i, més generalment, les aplicacions tèrmiques de l’energia solar.
Les visites guiades ofereixen un vídeo biogràfic del Padre Himalaya, experiments didàctics sobre models i una demostració del forn solar. S’organitzen segons dues fórmules: en temporada alta (juliol-agost), visites cada dia excepte caps de setmana; en temporada baixa (març-juny i setembre-novembre), visites en grup només amb reserva. L’emplaçament del Mas del Ca també serveix d’escenari per a diades internacionals de demostració de cuina solar aportades per experts de diferents països (Portugal, Espanya, el Regne Unit, Alemanya, Suïssa i França)
