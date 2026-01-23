Solidaritat
Toni Gerez, un xef amb el cor entre l'Empordà i l'Àfrica: “Ajudar algú et genera una satisfacció molt profunda”
El celler Empordàlia de Vilajuïga acull un maridatge solidari en benefici de We Love Uganda aquest dissabte dia 24 de gener
L’activitat combinarà productes del territori, experiència gastronòmica i solidaritat
El celler Empordàlia de Vilajuïga acull aquest dissabte un maridatge solidari de vins i formatges amb l’expert Toni Gerez, cap de sala de Castell Peralada Restaurant en benefici de l’associació We Love Uganda. Aquesta iniciativa combina experiència gastronòmica i solidaritat, amb l’objectiu de donar suport a projectes d’educació infantil a Uganda.
Per a Gerez, reconegut amb Estrella Michelin al servei de sala 2023, Premi Juli Soler de sala 2019 i Premi de Sala Josep Mercader 2017, l’experiència va molt més enllà dels sabors: "La sensació que tinc és que la gent respon molt bé. Quan les coses són solidàries, la gent s’hi apunta ràpidament. I no és només participar per participar: aquí la gent rep molt més. Muntem una autèntica festa amb música, vins i formatges, on tothom gaudeix, s’ho passa bé i, a més, marxa amb la sensació d’haver fet alguna cosa positiva per als altres", explica. Participar en actes com aquest, afegeix, "genera una satisfacció molt profunda i et fa sentir que no has fet només una cosa per a tu, sinó que ho has compartit i has ajudat els altres". "Tot el projecte d’ensenyament infantil, la mainada d’Uganda, és una història molt maca i realment necessita el suport de tothom. Estic encantadíssim de poder col·laborar sempre", afegeix Gerez.
Producte de proximitat
Un dels punts forts del tast és la tria cuidada dels formatges, sempre amb l’èmfasi en el territori: productes de proximitat, elaboracions úniques i històries personals que es descobreixen en cada peça. Gerez transmet aquest enfocament per fer de l’experiència no només un tast gastronòmic, sinó també una forma de posar en valor la cultura alimentària i el patrimoni local.
Voluntat pedagògica
L’experiència també té una clara voluntat pedagògica: el públic descobreix noves maneres de consumir i cuinar el producte. "Farem alguna preparació per incentivar la gent a fer plats relacionats amb formatges a casa", apunta Gerez. Segons ell, l’èxit rau en l’equilibri entre gaudi i solidaritat: "Els muntem una superfesta de música, vins i formatges".
Enguany, la part musical comptarà amb el músic Robert Molina, que acompanyarà l’acte amb un repertori del seu treball artístic per fer gaudir el públic amb tots els sentits.
En aquest camí, Toni Gerez i Empordàlia s’han convertit, gairebé sense proposar-s’ho, en ambaixadors de l’educació, demostrant que la cultura gastronòmica i del vi, quan es posa al servei dels altres, educa, obre oportunitats i sembrar futur. A través de maridatges solidaris, han aconseguit convertir el plaer de tastar en una oportunitat per garantir educació a infants a milers de quilòmetres de l’Empordà. Junts, han construït un pont invisible però sòlid entre l’Empordà i l’Àfrica.
Enoturisme solidari
No és la primera vegada que Empordàlia col·labora amb We Love Uganda. Des que el 2022, el celler empordanès va participar en una campanya de micromecenatge, organitzada per l’associació, han estat diverses les accions solidàries organitzades des d’Empordàlia. Des del 2022, Empordàlia impulsa un enoturisme solidari reconegut pel públic i el sector amb tres Premis Vinari consecutius, demostrant que el compromís social és necessari i valorat.
Des de fa anys, el maridatge solidari s’organitza amb regularitat: El gener del 2023 es va celebrar per primer cop al Celler Empordàlia, que ja havia col·laborat en anteriors iniciatives amb l’entitat empordanesa i l’any passat es va traslladar al 1923 Wine Bar del Restaurant Nou Celler Peralada, sempre de la mà del Xef Toni Gerez, que aporta el seu talent, sensibilitat i compromís humanitari a cada tast.
Trajectòria des de 2019
L’associació We Love Uganda, amb seu a l’Empordà, ha organitzat diverses activitats solidàries per finançar beques escolars i projectes educatius des de 2019 fins a l’actualitat. El maridatge de vins i formatges forma part d’aquest calendari d’iniciatives que mariden comunitat, cultura i solidaritat.
