Risc urbanístic
SOS Costa Brava atribueix els despreniments de la llevantada a Llançà a la construcció en "llocs impossibles"
La carretera cap al Port de la Selva es va haver de tallar per esllavissades al Cau del Llop
L'entitat recorda que el model es vol repetir a Super Fener i han interposat recurs
Carme Vilà
SOS Costa Brava ha mostrat les imatges de despreniments a Llançà en una crítica a permetre la construcció en punts amb forts pendents. La federació alerta que es pretén mantenir el mateix model en altres zones com Super Fener i recorda que han recorregut a la via judicial per frenar-ho.
Llançà va viure amb força intensitat el temporal que va comportar complicacions a les carreteres amb inundacions i altres incidents com esllavissades. La carretera entre Llançà i el Port de la Selva es va haver de tallar per despreniments. Per SOS Costa Brava és "el resultat d’edificar en pendents impossibles al Cau del Llop".
Des de l'entitat han interposat un recurs al projecte per construir a Super Fener, a tocar del Parc Natural del Cap de Creus.
90 habitatges en pendents
Les entitats van denunciar l'any passat que es construiran 90 habitatges en una muntanya que està a tocar del parc natural de Cap de Creus i en terrenys que superen el 20% de pendent. L'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, va criticar que l'Ajuntament de Llançà va aprovar el projecte urbanístic malgrat que data del 2013 i que no compta amb una avaluació mediambiental.
