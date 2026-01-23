Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
RodaliesDarnius-BoadellaIntoxicació CabanesEstafa a FigueresCamp de futbol Cadaqués
instagramlinkedin

Sant Climent Sescebes

L'exèrcit busca 71 soldats professionals per al regiment de Sant Climent Sescebes

La convocatòria ofereix contractes inicials de tres anys

L’Exèrcit ensinistramt en tàctiques de combat l’elit de la defensa ucraïnesa a Sant Climent Sescebes, en una foto d'arxiu.

L’Exèrcit ensinistramt en tàctiques de combat l’elit de la defensa ucraïnesa a Sant Climent Sescebes, en una foto d'arxiu. / Ferran Nadeu

Eva Batlle

Sant Climent Sescebes

L’Exèrcit de Terra ha obert una convocatòria amb 71 places de soldat professional destinades al Regiment d’Infanteria “Arapiles” 62, amb seu a l’aquarterament militar de Sant Climent Sescebes,. La convocatòria es va publicar el passat 8 de gener al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Les persones que superin el procés de selecció s’incorporaran a les escales de tropa i marineria i iniciaran la formació als centres docents militars abans d’arribar a la seva unitat de destinació. El contracte inicial és de tres anys, amb possibilitat de pròrroga.

El Regiment “Arapiles” 62 és una unitat de l’Exèrcit de Terra amb una llarga trajectòria a Catalunya i està ubicat a Sant Climent Sescebes. Actualment, compta amb el Batalló “Badajoz”, una unitat mecanitzada equipada amb vehicles de combat d’infanteria Pizarro.

En els darrers anys, el regiment ha participat en diverses missions internacionals, especialment en el marc de l’OTAN, com la missió “Enhanced Forward Presence” a Letònia, en què ha pres part els anys 2019, 2021 i 2024, i que està previst que es repeteixi pròximament.

L’aquarterament disposa d’instal·lacions per a la instrucció i l’entrenament, així com d’allotjaments i serveis bàsics per al personal destinat.

Notícies relacionades

El Ministeri de Defensa informa que les persones interessades poden informar-se i inscriure’s al procés de selecció a través del BOE o demanant cita a la Subdelegació de Defensa de Girona, informa

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents