Solidaritat
Empordàlia: el celler cooperatiu de l’Empordà que transforma vides a través del vi i la gastronomia
Empordàlia col·labora amb entitats com We Love Uganda per contribuir a garantir el dret a l’educació en contextos on encara no està assegurat
El seu gerent, Simon Casanovas, assegura que la solidaritat “enforteix el vincle amb el públic i aporta un sentit més profund a l’experiència enoturística”
Situat a Pau i Vilajuïga, Empordàlia és la unió de petits agricultors de l'Empordà que han estat treballant la terra durant moltes generacions i que han creat un nou concepte per valoritzar els productes de la regió i la seva gastronomia. Els vins que s'elaboren al celler i l'Oli de Pau, elaborats amb varietats autòctones, reflecteixen el caràcter de l'Empordà. El gerent de la cooperativa Simon Casanovas parla de les activitats d'enoturisme que es fan al celler i fa un pas endavant assegurant que "la solidaritat forma part de l’enoturisme del segle XXI".
Per què Empordàlia decideix implicar-se en iniciatives solidàries com la que celebra aquest 24 amb l’entitat We Love Uganda?
Empordàlia és una cooperativa i dins dels nostres valors, els més fonamentals són el territori i les persones. Per això ens comprometem amb les causes socials que contribueixen a construir un futur millor. Creiem fermament que l’educació és un dret universal i una eina clau per al progrés. Per això, col·laborem amb entitats com We Love Uganda, que treballen per garantir aquest dret essencial en contextos en què encara no està garantit.
Sempre és un plaer compartir gestos de generositat amb professionals com Toni Gerez. Què aporta el xef a l’experiència, més enllà del seu coneixement del vi i el formatge?
Toni Gerez és una figura referent en el món de la gastronomia i el vi, però sobretot és una persona compromesa. La seva sensibilitat, generositat i implicació aporten un valor humà enorme a aquestes experiències. Comparteix amb nosaltres la voluntat d’anar més enllà i fer que el vi i la gastronomia siguin eines de transformació social i això encaixa amb la nostra visió i els objectius cap als quals estem treballant.
Quin impacte concret i reconeixement han tingut aquestes accions solidàries dins la vostra activitat com a celler?
Des que vam iniciar l’enoturisme solidari el 2022 amb We Love Uganda, hem rebut un gran reconeixement, tant per part del públic com d’entitats del sector. Els Premis Vinari 2023, 2024 i 2025 han premiat les nostres accions solidàries, fet que demostra que el compromís social és valorat i necessari. Creiem que el futur de l’enoturisme passa per la sostenibilitat, i aquesta inclou no només el respecte pel medi ambient, sinó també per les persones. La solidaritat enforteix el vincle amb el públic i aporta un sentit més profund a l’experiència enoturística. La solidaritat forma part de l’enoturisme del segle XXI.
Després de tot se us podria començar a considerar "ambaixadors de l’educació" a través del vi, us sentiu una mica així?
Ens agradaria pensar que sí. El vi pot ser també una eina de consciència, de connexió i de suport. Col·laborem amb diverses iniciatives solidàries, com la Fundació Arrels, We Love Uganda, Sant Joan de Déu o AREDI (recerca en diabetis tipus 1). L’educació, la salut i l’habitatge són drets bàsics que haurien d’estar garantits i des d’Empordàlia volem contribuir a fer-ho possible.
