Emergència nàutica

Salvament Marítim rescata una barca de pesca de Roses a la deriva

L'avaria del motor ha afectat la maniobrabilitat de l'embarcació, remolcada a port per la Salvamar Lyra

El Gravina Segon remolcat per la Salvamar Lyra des de cap Norfeu

El Gravina Segon remolcat per la Salvamar Lyra des de cap Norfeu / Salvament Marítim

Santi Coll

Santi Coll

Roses

El Centre de Coordinació de Salvament de Barcelona (CCS) ha rebut aquest matí un missatge demanant ajut per a una embarcació que es trobava amb problemes al sud de Cap Norfeu. Es tractava de la barca de pesca Gravina Segon, amb base a Roses. Des d'aquest mateix port l'ha anat a auxiliar la Salvamar Lyra, la potent llanxa de Salvament Marítim que té assignada aquesta zona del litoral empordanès. Segons ha informat el cos nàutic d'emergències, el Gravina Segon s'ha quedat sense motor i, per tant, sense capacitat de maniobrar en una zona afectada per l'onatge i la tramuntana, en aigües del cap de Creus.

La recuperació i el remolcatge de la barca, de catorze metres d'eslora i amb dos tripulants a bord, s'ha fet sense incidents. El patró major de la Confraria de Pescadors de Roses, Antoni Abad, ha confirmat que tot ha quedat en un ensurt. El Gravina Segon ha agraït el suport rebut per part de l'equip Salvamar Lyra.

A Roses des de 2023

La Salvamar Lyra, va ser construïda a les drassanes d'Auxiliar Naval del Principado, a Astúries, i va suposar una inversió de 2,3 milions d'euros. L'any 2023 va ser assignada al port de Roses, on hi ha una de les bases permanents de Salvament Marítim.

La Salvamar Lyra presentada a Roses el 2023

La Salvamar Lyra presentada a Roses el 2023 / Emporda.info

En aquell moment, el director, José Luis García Lena, va destacar "la important tasca que des de la base de Roses ofereix aquest servei", ressaltant la feina que havia fet des de 2000 fins al seu relleu, la Salvamar Castor, la seva predecessora.

Notícies relacionades

La Salvamar Alnilam amarrada al Port de la Selva

La Salvamar Alnilam amarrada al Port de la Selva / Santi Coll

Salvament Marítim disposa d'una altra embarcació a l'Alt Empordà, la Salvamar Alnilam, amb base al Port de la Selva. Entre totes dues cobreixen les necessitats d'emergències nàutiques de la Costa Brava nord, al voltant del sempre perillós cap de Creus.

TEMES

