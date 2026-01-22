Successos
Entren a robar en una casa d'Empuriabrava i els enxampen comprant a Roses amb la targeta de crèdit de la víctima
Els detinguts es desplaçaven amb la moto del propietari i el conductor no tenia carnet i tenia símptomes d'haver begut
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 28 i 41 anys a Roses per entrar a robar en una casa d'Empuriabrava amb el propietari a dins i fer compres posteriorment amb la seva targeta de crèdit. Els fets van passar la matinada del 17 de gener quan els sospitosos van accedir a l'habitatge forçant els accessos i es van emportar quatre targetes bancàries, documentació personal, dos telèfons mòbils, un ciclomotor i dos cascos. A les nou del matí, el propietari va avisar la Policia Local de Castelló d'Empúries i els Mossos en veure que tenia la casa regirada amb els calaixos oberts i que li faltaven els objectes sostrets. En aquell moment els agents van iniciar una recerca per intentar trobar els responsables.
Poques hores més tard, els Mossos van localitzar, just al davant d'una farmàcia de Roses, un home assegut a sobre de la moto robada. De dins de l'establiment en va sortir el seu company que acabava de fer unes compres amb la targeta de crèdit de la víctima. Va ser aleshores que els agents van escorcollar els sospitosos i van localitzar més targetes bancàries, a banda d'altres objectes que s'havien emportat del robatori i que estaven repartits entre el seient del ciclomotor i una motxilla. Un dels mòbils sostrets el van trobar amagat dins el mitjó d’un d’ells.
En fer les comprovacions, els Mossos van veure que els dos homes havien fet més compres en tres establiments diferents, fent ús de les targetes que havien robat a la víctima. Els agents, a més, van veure que el conductor de la moto no tenia carnet i presentava símptomes evidents d'haver begut, però es va negar a fer les proves d'alcohol i drogues.
Per tot plegat, els Mossos van detenir els dos sospitosos per un delicte de robatori amb força, un altre d'estafes i un més per robatori i furt d'ús de vehicle. A banda, al conductor també haurà de respondre per dos delictes contra la seguretat del trànsit, per no tenir carnet i negar-se a fer les proves.
Robatori de tres patinets i una bicicleta
Es dona la circumstància, que a un dels detinguts també se l'acusa d'haver comès, dies abans, el furt de tres patinets i una bicicleta en un habitatge d'Empuriabrava. El propietari els tenia a la terrassa i l'arrestat, que va ser identificat per Mossos gràcies a imatges de càmeres de seguretat, els va sostreure trencant la cadena que els subjectava. Tots dos han passat a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres.
