Ramaderia
Agricultura expedienta el ramader de l'Empordà que ha obligat a prorrogar la crisi de la dermatosi per no vacunar les seves vaques
La declaració d'un brot a Capmany el passat 7 de gener ha suposat que centenars de granges no puguin mobilitzar el seu bestiar durant un mes i mig més
Detecten un nou focus de dermatosi nodular en una granja de Capmany i caldrà sacrificar 106 vaques
María Jesús Ibáñez
La Conselleria d’Agricultura ha obert un expedient sancionador al ramader de Capmany a la granja del qual es van localitzar el passat 7 de gener quatre vaques infectades amb el virus de la dermatosi nodular contagiosa (DNC), just un dia abans que s’haguessin d’aixecar les restriccions imposades després de la declaració per primera vegada d’aquesta malaltia a Catalunya l’octubre passat. El productor expedientat, que té una explotació de ramaderia extensiva, tenia una vintena d’animals sense vacunar i ja havia rebut un requeriment dels serveis veterinaris de la Generalitat perquè els immunitzés, segons va explicar el conseller Òscar Ordeig en una compareixença davant la comissió d’Agricultura del Parlament aquest dimarts.
La nova declaració, que va obligar a sacrificar de manera immediata les 108 reses que pertanyien a aquesta granja, també va comportar l’aplicació d’un nou radi de restriccions per evitar-ne la propagació, fet que va afectar municipis que havien de quedar lliures l’endemà. Les limitacions duraran 45 dies, si no es detecta cap nou focus. Segons algunes estimacions, hi ha unes 1.500 explotacions en uns 180 municipis que ja fa més de 100 dies que no poden ni treure ni entrar nou bestiar.
Les organitzacions agràries reclamen ajuts
Després del conseller, van comparèixer a la comissió els representants de les principals organitzacions agràries catalanes, que van lamentar no només la lentitud amb què es va reaccionar davant la irrupció de la malaltia a l’octubre, "de la qual el sector venia advertint des del mes de juny, vist el seu avanç a França i a Itàlia", va indicar Raquel Serrat, d’Unió de Pagesos (UP), sinó també la necessitat d’habilitar ajuts i plans de finançament per als ramaders afectats, que han tingut les seves granges immobilitzades durant mesos, va dir Joan Carles Massot, de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC).
"El que s’ha evidenciat és que els mecanismes actuals no estan adaptats a la situació actual", va denunciar Serrat. "Cal fer una millor gestió del medi natural, perquè tenim un problema greu amb el canvi climàtic que ens està afectant, d’entrada, als productors del sector primari", va afegir Pere Roqué, portaveu de l’Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA).
Entre les intervencions dels representants polítics, alguns dels quals van diferenciar la gestió molt distinta que ha fet la Generalitat de la dermatosi nodular respecte de la pesta porcina africana (PPA), la diputada del PP Eva García va reiterar el compromís del seu grup al Parlament Europeu perquè aquesta malaltia, que ara està catalogada com a A, passi a ser B, cosa que evitaria, entre altres aspectes, els anomenats buidatges sanitaris o, el que és el mateix, el sacrifici de tots els animals de les granges afectades.
