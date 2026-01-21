Transport públic
Reforcen l'alta velocitat Figueres-Barcelona per donar alternativa als passatgers de l'estació de Girona
Queixes dels usuaris per la manca d'informació i incògnita per si de tornada s'haurà reprès Rodalies
Xavier Pi
Renfe ha reforçat el servei d'alta velocitat entre Barcelona i Figueres per donar alternativa als passatgers que volen agafar un tren des de l'estació de Girona mentre duri la suspensió de Rodalies. S'ofereixen 125 places addicionals, perquè els combois arribaran doblats. Tant el que surt a les 08.47 en direcció a Figueres com el que, en sentit contrari, sortirà des de Girona a les 09.25 en direcció a Sants. Es poden agafar amb l'abonament o bé comprant un bitllet de mitja distància. Entre els usuaris, hi ha resignació però també queixes per manca d'informació. "Per megafonia es deia que els trens funcionaven; agafaré l'AVE, però la meva preocupació és la tornada", diu un passatger, Antoni Miquel Ortiz.
Els passatgers que volien agafar un Rodalies a primera hora del matí des de l'estació de Girona s'han trobat amb cintes que els impedien agafar les escales mecàniques que porten cap a les andanes. En aquest cas, els qui anaven arribant al vestíbul -aquí, hi ha poca gent- es dirigien cap a les taquilles per veure si hi havia alternativa per anar cap a Barcelona o Figueres. També, a l'estació hi ha informadors que els explicaven que es doblarien els combois d'alta velocitat en els dos sentits.
125 places addicionals
Aquí, amb l'abonament o bé comprant un bitllet de mitjana distància s'ha ofert als passatgers poder agafar un AVE, que tant en un sentit com en l'altre es reforçava amb 125 places addicionals. "Ens han dit que no hi havia trens i que amb l'abonament ens deixarien passar, però és un tren que arriba d'aquí a una hora", explicava Glòria Ferrer, que anava a treballar a Figueres.
"Això sí, és un tren que arribarà d'aquí a una hora; per tant, faré tard a la feina", ha dit amb resignació. Més enllà d'això, Ferrer també lamentava la manca d'informació. "He vist per xarxes que el servei s'havia suspès perquè s'havia de revisar tota la infraestructura", ha dit, en referència a la decisió que ha pres el Govern arran de l'accident mortal a l'R4 i també el descarrilament -en aquest cas, sense ferits- entre Blanes i Maçanet.
Un altre dels usuaris, Antoni Miquel Ortiz, criticava que a primera hora per megafonia encara sonava que els trens de Rodalies funcionaven. A les pantalles, però, tan sols hi apareixien els AVE i, a sota, en lletres grogues sobre fons negre, s'informava que el servei estava suspès i que "per ordre governamental no circula cap tren".
Després de parlar amb el personal de darrere les taquilles, Ortiz ha explicat que després que li diguessin que no hi havia trens i que no se sabia "el temps de resposta", se li ha explicat que reforçaven un tren d'alta velocitat en sentit Barcelona cap a dos quarts de deu. "Informació, però, n'hi ha molt poca; a banda que per megafonia encara sonava que sortien trens", ha dit en referència a Rodalies. Una informació que, poca estona després, ja s'ha modificat per informar que el servei està suspès.
En el seu cas, agafar l'alta velocitat li ha suposat esperar-se unes dues hores, perquè volia agafar un comboi que sortia a un quart de vuit del matí. "Vaig cada dia a treballar a Barcelona; evidentment agafaré l'AVE, però ara la meva incògnita és saber si podré tornar", explica.
"I ahir a Barcelona ens va passar el mateix, perquè de cop i volta els trens que anaven a Portbou van desaparèixer", ha dit en referència a la incidència que es va viure arran de la llevantada. I no és l'únic. Perquè també hi ha altres passatgers que, mentre es dirigien cap a l'estació de l'alta velocitat, també tenien aquest recel.
