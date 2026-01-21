Reclamen 21 milions d’euros a Cadaqués pels terrenys del camp de futbol
L’Ajuntament rebaixa el valor de l’expropiació demanada pels hereus de Luís Aznárez a 5,6 milions d’euros i, per afrontar-la, no pot "descartar haver de prendre decisions difícils, inclosa la de vendre patrimoni municipal"
El 1981, Luís Aznárez va cedir uns terrenys a l’Ajuntament de Cadaqués per a la construcció del camp de futbol del poble, Sa Guarda. En aquell moment, Aznárez i l’alcalde de l’època, Isidro Escofet, van signar un conveni que estipulava que la cessió de Sa Guarda seria compensada amb uns terrenys en una altra part del poble o amb el seu valor econòmic.
Amb el pas dels anys, Luís Aznárez, a qui l’Ajuntament va posar el seu nom al carrer del costat del camp de Sa Guarda, mai va rebre aquesta compensació. Ara, després que el 2022 una sentència els donés la raó sobre l’incompliment per part de l’Ajuntament de Cadaqués de la permuta de terrenys signada el 1981, dos dels hereus d’Aznárez reclamen 21 milions d’euros al consistori.
L’actual govern cadaquesenc, amb Pia Serinyana al capdavant, admet que s’haurà de fer efectiva l’expropiació dels terrenys, però en rebaixa el valor fins als 5.600.000 euros. Una xifra molt inferior als 21 milions reclamats que, segons expliquen des de l’Ajuntament, "continua sent un import molt elevat per a un municipi com Cadaqués". Fins al punt que, comptant que Cadaqués té un pressupost anual que volta els 10 milions d’euros, l’equip de Pia Serinyana ja està "treballant en un pla financer per fer front a aquesta situació", admetent que no poden "descartar haver de prendre decisions difícils, inclosa la de vendre patrimoni municipal".
El passat dimarts 22 de desembre, just abans de les festes de Nadal, María Adelaida Aznárez Hermosa i Yago Iglésias Aznárez van entrar a l’Ajuntament de Cadaqués un full d’apreuament que valora la finca 1.671 de Cadaqués, on hi ha el camp de Sa Guarda, en 21 milions d’euros. A partir d’aquest moment, el consistori de Pia Serinyana tenia un termini per respondre que acabava aquests dijous, 22 de gener.
De 21 milions a 5,6
Aquest dimecres al vespre, en el ple municipal de Cadaqués, es va aprovar una proposta que valora els terrenys en 5.600.000 euros. Aquesta quantitat surt d’un informe d’un pèrit extern sol·licitat per l’Ajuntament de Cadaqués després de rebre el full d’apreuament d’Aznárez Hermosa i Iglésias Aznárez. En aquesta valoració es té en compte que la finca cedida per Luís Aznárez no és la totalitat del camp de Sa Guarda, sinó 4.400 metres quadrats, segons "el conveni que es va signar de nou l’any 2013", quan Joan Figueras era l’alcalde i es va tornar a reconèixer que el pacte del 1981 contemplava una permuta.
Ara, un cop coneguda la valoració de 21 milions d’euros dels hereus d’Aznárez i la de 5,6 milions del pèrit contractat pel govern de Pia Serinyana, l’Ajuntament de Cadaqués traslladarà el cas al Jurat d’Expropiació de Catalunya, que fixarà el preu definitiu. Un cop s’hagi pronunciat aquest organisme, amb independència que qualsevol de les dues parts obrís un contenciós que s’allargaria durant anys, Cadaqués ja haurà de consignar la quantitat, fet que repercutirà de manera important en els pressupostos municipals. De fet, segons la mateixa alcaldessa, en el pressupost del 2026 ja hi ha diferents partides previstes.
La via de l'expropiació dels terrenys cedits el 1981, al preu que acabi determinant el Jurat d’Expropiació de Catalunya, és la que han demanat els hereus de Luís Aznárez i que, també, es contempla des de l'Ajuntament descartant així, la possibilitat de retornar els terrenys als seus propietaris i traslladar el camp de futbol a Portlligat. Una possibilitat que, en el seu moment, va aixecar moltes protestes de grups ecologistes.
Subscriu-te per seguir llegint
- Iryo assegura que el tren descarrilat a Adamuz es va revisar per última vegada el 15 de gener
- Aquestes són les carreteres tallades per inundacions a l'Alt Empordà
- EN DIRECTE | Segueix l'última hora de la llevantada a l'Empordà: rius desbordats, classes suspeses i tota una comarca en alerta
- L'aigua satura el tram en obres de la carretera de l'Aigüeta de Figueres a Cabanes i Vilabertran
- Protecció Civil envia un ES-Alert per risc de desbordament de rius a l'Empordà i se suspenen les classes
- Protecció Civil alerta que poden caure més 100 litres en 24 hores a l'Alt Empordà
- La Muga es desborda i inunda els horts d'El Bullidor a la part baixa de Peralada
- El temporal i la baixada de rius genera una “Mugada” creixent entre Vilanova i Castelló d’Empúries