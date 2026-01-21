Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Llevantada a l’Alt Empordà: posen fora de perill una persona sense sostre a Castelló d’Empúries

La coordinació entre els serveis municipals va permetre localitzar i allotjar provisionalment una persona que dormia en una zona que s’estava inundant a causa de la pluja.

L’alcaldessa, Anna Massot, ha volgut posar en valor la resposta dels equips implicats i la dimensió humana de l’operatiu: "Darrere de cada servei públic hi ha persones cuidant persones"

Coordinació municipal per atendre una persona sense llar durant la llevantada

Coordinació municipal per atendre una persona sense llar durant la llevantada / Empordà

Sònia Fuentes

Sònia Fuentes

Castelló d'Empúries

La llevantada que ha afectat l’Alt Empordà aquests darrers dies ha deixat diversos episodis de risc, però també actuacions humanitàries que posen en valor la tasca dels serveis públics. Ahir a la tarda, la Policia Local de Castelló d'Empúries va localitzar una persona sense sostre que dormia en una zona que s’estava inundant a causa de les intenses pluges.

Situació de perill imminent

Davant la situació de perill imminent, els agents van activar de manera immediata els protocols d’emergència i van contactar amb els Serveis Socials de l’Ajuntament. Gràcies a la coordinació entre ambdós serveis municipals, es va poder oferir a la persona un allotjament provisional en uns apartaments, garantint així la seva seguretat i posant-la fora de perill.

L’actuació conjunta de la Policia Local i els Serveis Socials va permetre protegir la persona vulnerable en un moment crític, demostrant la importància del treball en xarxa, especialment en situacions meteorològiques adverses com la llevantada.

La Policial Local de Castelló va actuar ràpidament per salvar la vida d'una persona sense llar

La Policial Local de Castelló va actuar ràpidament per salvar la vida d'una persona sense llar / Empordà

Rapidesa i humanitat

L’alcaldessa, Anna Massot, ha destacat la rapidesa i la humanitat amb què es va actuar: “Ahir vam tornar a demostrar que, quan hi ha coordinació i sensibilitat, l’administració pot arribar allà on més cal. Davant una situació de risc real, la Policia Local i els Serveis Socials van actuar amb rapidesa i humanitat per protegir una persona sense llar, traient-la fora de perill i oferint-li un allotjament provisional segur. Aquestes actuacions posen de manifest que darrere de cada servei públic hi ha persones cuidant persones, i aquest és el model de poble que volem.”

Seguretat ciutadana

Des de l’Ajuntament es recorda que la seguretat ciutadana també implica la protecció de les persones més vulnerables, i que es continua treballant perquè ningú quedi enrere, reforçant la coordinació entre serveis municipals davant episodis de pluges intenses i emergències climàtiques.

