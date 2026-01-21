Llevantada
Llevantada a l’Alt Empordà: posen fora de perill una persona sense sostre a Castelló d’Empúries
La coordinació entre els serveis municipals va permetre localitzar i allotjar provisionalment una persona que dormia en una zona que s’estava inundant a causa de la pluja.
L’alcaldessa, Anna Massot, ha volgut posar en valor la resposta dels equips implicats i la dimensió humana de l’operatiu: "Darrere de cada servei públic hi ha persones cuidant persones"
La llevantada que ha afectat l’Alt Empordà aquests darrers dies ha deixat diversos episodis de risc, però també actuacions humanitàries que posen en valor la tasca dels serveis públics. Ahir a la tarda, la Policia Local de Castelló d'Empúries va localitzar una persona sense sostre que dormia en una zona que s’estava inundant a causa de les intenses pluges.
Situació de perill imminent
Davant la situació de perill imminent, els agents van activar de manera immediata els protocols d’emergència i van contactar amb els Serveis Socials de l’Ajuntament. Gràcies a la coordinació entre ambdós serveis municipals, es va poder oferir a la persona un allotjament provisional en uns apartaments, garantint així la seva seguretat i posant-la fora de perill.
L’actuació conjunta de la Policia Local i els Serveis Socials va permetre protegir la persona vulnerable en un moment crític, demostrant la importància del treball en xarxa, especialment en situacions meteorològiques adverses com la llevantada.
Rapidesa i humanitat
L’alcaldessa, Anna Massot, ha destacat la rapidesa i la humanitat amb què es va actuar: “Ahir vam tornar a demostrar que, quan hi ha coordinació i sensibilitat, l’administració pot arribar allà on més cal. Davant una situació de risc real, la Policia Local i els Serveis Socials van actuar amb rapidesa i humanitat per protegir una persona sense llar, traient-la fora de perill i oferint-li un allotjament provisional segur. Aquestes actuacions posen de manifest que darrere de cada servei públic hi ha persones cuidant persones, i aquest és el model de poble que volem.”
Seguretat ciutadana
Des de l’Ajuntament es recorda que la seguretat ciutadana també implica la protecció de les persones més vulnerables, i que es continua treballant perquè ningú quedi enrere, reforçant la coordinació entre serveis municipals davant episodis de pluges intenses i emergències climàtiques.
- Iryo assegura que el tren descarrilat a Adamuz es va revisar per última vegada el 15 de gener
- Aquestes són les carreteres tallades per inundacions a l'Alt Empordà
- EN DIRECTE | Segueix l'última hora de la llevantada a l'Empordà: rius desbordats, classes suspeses i tota una comarca en alerta
- L'aigua satura el tram en obres de la carretera de l'Aigüeta de Figueres a Cabanes i Vilabertran
- Protecció Civil envia un ES-Alert per risc de desbordament de rius a l'Empordà i se suspenen les classes
- Protecció Civil alerta que poden caure més 100 litres en 24 hores a l'Alt Empordà
- La Muga es desborda i inunda els horts d'El Bullidor a la part baixa de Peralada
- El temporal i la baixada de rius genera una “Mugada” creixent entre Vilanova i Castelló d’Empúries