MAPA | Aquestes són les carreteres tallades per la llevantada aquest 21 de gener a l'Alt Empordà

A les 10 del matí hi ha 6 vies per on encara no es pot circular

La Muga provoca inundacios a Peralada.

La Muga provoca inundacios a Peralada. / Paulí Geli

Núria Noguera

Núria Noguera

Castelló d'Empúries

Les carreteres de l'Alt Empordà, encara pateixen les conseqüències de la llevantada del 20 de gener. A les 10 del matí es comptabilitzen sis vies tallades a la comarca, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

A hores d'ara no es pot circular per:

Podeu consultar l'estat de les carreteres a la web del STC i en el mapa continu de trànsit.

La llevantada del dimarts 21 de gener ha deixat registres d'entre 170 i 230 litres en tot l'episodi en punts de la comarca. A les 14.00 hores, destacaven els 238 litres de Portbou, els 192,2 litres de Roses, els 177 litres d'Espolla o els 176,7 litres de Cabanes. En paral·lel, el temporal a la Costa Brava ha estat molt dur amb onades que van fregar els 9 metres al Cap de Begur i un pic màxim de 10 metres a les 08.00 hores del matí.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) va recordar que hair dimarts, el cinquè dia de precipitació d'aquest episodi, que va començar divendres i sobretot dissabte amb un temporal de xaloc (amb màxims de fins a 130 litres al Camp de Tarragona, la Conca de Barberà, les muntanyes de Prades i les cotes altes del Pirineu Occidental) i va finalitzar amb una llevantada de 48 hores, amb especial incidència a l'Empordà.

Dilluns l'estació de Portbou-coll dels Belitres va registrar 114,3 litres, en el seu dia més plujós des del 13 de setembre del 2006 (quan van caure 145,2 litres).

