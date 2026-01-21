Salut
L'Hospital de Figueres sensibilitza sobre la donació d'òrgans i teixits: "El que fem és convertir un punt final en un punt i coma"
La doctora Núria Masnou va oferir una xerrada divulgativa durant la inauguració de l'exposició Dues vides
L'acte d'obertura de la mostra, promoguda per l'Associació Donem Girona, va comptar amb un testimoni en primera persona
Fins al 4 de febrer, diversos espais de l’Hospital de Figueres acullen l’exposició fotogràfica itinerant Dues Vides, promoguda per l’Associació Donem Girona amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre la donació d’òrgans i teixits.
A l'espera d'un trasplantament
Coincidint amb la instal·lació de la mostra, el passat dia 13 de gener es va organitzar una xerrada a la Sala d’Actes de l’Hospital sobre el trasplantament i la donació. Van intervenir la metgessa Núria Masnou, coordinadora de donació i trasplantament de l’Hospital Doctor Josep Trueta de Girona, i Lino Liebana, persona trasplantada que va aportar el seu testimoni vivencial.
Durant la seva exposició, Núria Masnou va ressaltar la importància que adquireix la donació d’òrgans per a les persones que es troben a l’espera d’un trasplantament. També va parlar del Document de Voluntats Anticipades i de la possibilitat d’expressar la voluntat de ser donant a través de l’espai La Meva Salut. En aquest sentit, va dir que cal parlar-ne amb els familiars per deixar constància de la decisió presa. "El que fem amb la donació és convertir un punt final en un punt i coma", va concloure la metgessa. En la seva intervenció, Lino Liébana va relatar la seva experiència com a trasplantat renal i va animar tothom a ser donant.
L'exposició
Dues vides està formada per 18 plafons fotogràfics de gran format que juguen amb la idea que cada òrgan pot representar una nova oportunitat vital, en què la donació és una segona vida per a l’òrgan. El projecte apel·la a la imaginació i convida persones conegudes i referents culturals, esportius i socials a reflexionar sobre quina segona vida voldrien per a un dels seus òrgans. Així, a les fotografies es combinen cossos i rostres de persones trasplantades amb els de personalitats destacades com els germans Roca, els músics Pau i Jana d’El Pot Petit o la jugadora de bàsquet professional Ainhoa López, a més de professionals d’emergències, com bombers, infermers o sanitaris.
El resultat és una instal·lació col·lectiva i emotiva, que combina imatge i text per convertir un gest mèdic en una experiència humana i simbòlica. L’exposició també té com a objectiu fomentar una actitud activa i solidària envers aquesta pràctica mèdica que pot salvar vides.
Les donacions a la FSE
Des de fa anys, a la Fundació Salut Empordà (FSE) es facilita la donació de sang de cordó umbilical i, al 2019, es va fer un pas més amb la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits i l’Hospital Clínic de Barcelona per a facilitar la donació de còrnies en cas de defunció a l’Hospital de Figueres i a l’Hospital d’Atenció Intermèdia Bernat Jaume.
Dret a la donació
Aquest acord va representar un gran pas qualitatiu per a la FSE, perquè va permetre ampliar la col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits i garantir el dret a la donació de les persones de l’Alt Empordà. Des del maig del 2019, la Fundació ha registrat 278 donacions de còrnies. L’any passat, concretament, la xifra va ser de 65
