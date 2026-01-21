Comunicació
Un clam empordanès a favor del periodisme social compromès "que no pot ser neutral"
Sònia Pau i Mohamed El Amrani, premiats recentment, debaten a l’Atenea de Figueres sobre els reptes de la professió
El periodisme social no existiria si no hi hagué el compromís de comunicadors i periodistes com la llersenca Sònia Pau i el rosinc Mohamed El Amrani. Així ho va entendre l’Agrupació Cultural Atenea del Casino Menestral Figuerenc a l’hora de convocar una xerrada-debat que va tenir-los com a ponents. Durant la presentació de l’acte, la presidenta d’Atena, Àngels Vila, va destacar el perfil professional d’ambdós convidats, recentment guardonats pel seu compromís social. Sònia Pau ha rebut fa poques setmanes el Premi especial Montserrat Roig de Periodisme i Comunicació Social de l’Ajuntament de Barcelona. Mohamed El Amrani, per la seva part, ha rebut un reconeixement per la seva feina integradora per part del Parlament del Marroc.
L’acte d’Atenea ha tingut com a fil conductor el Periodisme i la comunicació social. Des de la seva òptica professional, vinculada a diverses associacions i entitats del tercer sector, Sònia Pau explica que les actuacions dels periodistes que s’hi dediquen "no només estan destinades a explicar que passa. Intentem buscar alternatives i solucions per tal que la comunicació sigui transformadora". Tan ella com Mohamed El Amrani, impulsor, entre altres moltes coses, de l’associacióAzahara i conductor del guardonat programa D’on ets tu de Ràdio 4, tenen clar que "el periodisme social no pot ser neutral, hem de fer reflexionar".
El comunicador rosinc posa èmfasi en la importància "dels mitjans locals" davant la globalització del sistema informatiu. "Necessitem mitjans de proximitat que ens expliquin les notícies i que ens connectin amb el que són". El Amrani té clar que "els mitjans de proximitat salvaguarden la democràcia".
Encaminar els joves
Sònia Pau i Mohamed El Amrani també coincideix en la importància que tenen les noves generacions quan es tracta d’entendre el món i actuar en conseqüència i alerten que "estem perdent el compromís social d’encaminar els joves, la importància de crear comunitat".
Per a el Amrani, la situació de la societat actual és preocupant, perquè les entitats de tota la vida van perdent pes específic o estan en procés de desaparició: "falten referents comunitaris". També denuncien que en moltes ocasions, des del món del periodisme no s’evita prou que els testimonis de fets socials "rebin violència" a les xarxes socials. Igualment creuen que "no hi ha periodisme social sense gent que trepitgi el carrer". Sònia Pau adverteix que per a fer un bon periodisme social, entre altres aspectes, "s’ha de crear un vincle amb les persones que viuen al carrer" per a acostar-se a la seva realitat. Un fet que s'ha trobat molt a faltar durant la crisi generada recentment a Badalona.
