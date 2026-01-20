Llevantada
VÍDEO | La cara "amable" de la llevantada a l'Empordà: el pantà de Darnius-Boadella frega el ple
L'embassament supera el 90% de capacitat i acumula 57.352 hm³ d'aigua
La llevantada que aquestes darreres hores ha assotat l'Empordà ha provocat nombroses afectacions, com carreteres tallades, classes suspeses i trens aturats. Tanmateix, també ha portat bones notícies, com l'excel·lent estat de l’embassament de Darnius-Boadella que, aquest dimarts a dos quarts de vuit del vespre, superava el 90% de la seva capacitat (57.388 hm³), segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Cal recordar que, davant la previsió de fortes pluges, l'ACA ha incrementat aquests darrers dies l'alliberament d'aigua de l'embassament, amb l'objectiu de regular els volums perquè el pantà pugui assumir l'aigua que entri des de les capçaleres de rius com la Muga i l'Arnera, sense que això suposi una pèrdua de recurs.
Un imant de visitants
El procés preventiu de desembassament i l'excel·lent nivell de reserves han fet que, durant els darrers dies, el nombre de visitants al pantà de Darnius-Boadella s'hagi incrementat de manera exponencial. Una bona prova n'ha estat la imatge que oferia, diumenge passat, la plataforma superior de la presa, amb gent de totes les edats passejant per observar la quantitat d'aigua acumulada i el raig procedent del canal inferior de desguàs, que baixa directament a la Muga, el cabal de la qual ha anat augmentant progressivament en el transcurs dels darrers dies.
Fort contrast
La gran quantitat d’aigua que actualment conté l’embassament de Darnius-Boadella contrasta de manera impressionant amb el mínim assolit durant la sequera. El març del 2025, per exemple, el pantà contenia només l'11% de la seva capacitat. De fet, en plena crisi hídrica, l'Alt Empordà va ser una de les comarques que va patir amb més contundència les restriccions en els usos de l’aigua, unes mesures que no es van aixecar fins a la primavera passada.
