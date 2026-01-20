Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El temporal deixa carrers negats a Llançà i l'Ajuntament està pendent de si es desborda la riera

S'ha tallat l'accés a la N-260 i a l'avinguda Mistral per l'acumulació d'aigua

Avinguda Mistral de Llançà aquest 20 de gener de 2026.

Avinguda Mistral de Llançà aquest 20 de gener de 2026. / ACN / Maria Garcia

ACN

Llançà

Llançà s'ha despertat aquest dimarts amb una pluja intensa que ha deixat carrers negats i tot el front marítim ple de brutícia que han arrossegat les onades. Els tècnics de l'Ajuntament han estat treballant les últimes hores per desembossar els embornals i clavegueres perquè puguin absorbir tota l'aigua que ha caigut en les últimes hores.

Les zones més afectades són les més properes a la mar. A primera hora del matí el consistori ha tallat l'avinguda Mistral perquè ha quedat un tram negat. A més, també s'ha prohibit l'accés al carrer Sant Carles per la seva proximitat amb el front marítim. El fort onatge esquitxava les cases i façanes de primera línia, i ha deixat els carrers inundats i bruts de restes vegetals que ha arrossegat la mar.

Així mateix, s'ha bloquejat el pas de vehicles a l'N-260 per la seva proximitat amb la riera. Durant tot el matí, efectius municipals i dels cossos d'emergències han estat controlant el seu cabal, ja que la principal preocupació del consistori és que es desbordi.

Paral·lelament, a mig matí, s'ha detectat que una canonada havia rebentat, i ha deixat una setantena de domicilis del carrer Empordà sense subministrament d'aigua.

La Policia Local ha estat voltant pel municipi i ha hagut d'avisar a diverses persones que s'han acostat fins al litoral per fer fotografies de les onades. De fet, el Port també tenia la majoria d'accessos tallats, però alguns veïns s'ho saltaven per agafar imatges de la mala mar.

El consistori recomana evitar els desplaçaments i quedar-se a casa; i demana a la població que no s'acosti ni a la llera de la riera ni a la costa.

