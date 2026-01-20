NECROLÒGIQUES
Llevantada
Tanquen el pont del Llobregat i prohibeixen la circulació a la carretera C-252 cap a Cabanes
Queda prohibida la circulació de vianants en tot el tram del pont
L'Ajuntament de Peralada i Mossos d'Esquadra acaben de tancar l'accés al pont del Llobregat prohibint la circulació per la carretera C-252 en direcció a Cabanes. També s'adverteix que queda prohibida la circulació de vianants en tot el tram del pont i es demana la màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris.
- Quan estàs de dol, el sentiment de culpa és punyent i difícil de deixar enrere
- Iryo assegura que el tren descarrilat a Adamuz es va revisar per última vegada el 15 de gener
- Oriol Antolí, l'home que corre 103 hores seguides: 'Primer diuen que soc boig, però després tenen molta curiositat
- El desembassament preventiu de Darnius-Boadella activa el 'turisme d'aigua
- Protecció Civil alerta que poden caure més 100 litres en 24 hores a l'Alt Empordà
- La carbonera artesanal de Sant Llorenç de la Muga ja fumeja
- EN DIRECTE | Segueix l'última hora de la llevantada a l'Empordà: Protecció Civil envia un ES-Alert per risc de desbordament de rius i se suspenen les classes
- Danys al Faig de la Pedra de l'Albera: l'arbre monumental que sosté una roca de 700 quilos perd dues branques