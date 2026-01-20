Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tanquen el pont del Llobregat i prohibeixen la circulació a la carretera C-252 cap a Cabanes

Queda prohibida la circulació de vianants en tot el tram del pont

Bombers procedeix al tancament del Pont del Llobregat, a la C-252.

Bombers procedeix al tancament del Pont del Llobregat, a la C-252. / Ajuntament de Peralada

Redacció

Redacció

Peralada

L'Ajuntament de Peralada i Mossos d'Esquadra acaben de tancar l'accés al pont del Llobregat prohibint la circulació per la carretera C-252 en direcció a Cabanes. També s'adverteix que queda prohibida la circulació de vianants en tot el tram del pont i es demana la màxima precaució i evitar desplaçaments innecessaris.

