Se suspèn la circulació de trens entre Portbou i Barcelona "fins a nou avís"

Aquest matí la caiguda d’un arbre ha provocat la interrupció de la circulació a l’RG1 i l’R11 entre Caldes de Malavella i Girona

Tren de Rodalies, en una imatge d'arxiu.

Tren de Rodalies, en una imatge d'arxiu. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

Renfe informa que ha suspès la circulació de tots els trens de línia R11 "fins a nou avís". Aquest matí la caiguda d’un arbre ha provocat la interrupció de la circulació a l’RG1 i l’R11 entre Caldes de Malavella i Girona. Els viatgers són encaminats als trens de la línia R1 fins a Maçanet‑Massanes per enllaçar amb el servei alternatiu per carretera entre Maçanet‑Massanes i Figueres. Entre Figueres i Portbou s'ha establert un tren llançadora amb una freqüència aproximada de 50 minuts.

De fet el temporal també ha obligat a aturar la circulació de trens d’alta velocitat entre Girona i Figueres-Vilafant, segons ha informat Adif. Personal de la companyia està treballant per solucionar la incidència, de la qual no dona més detalls.

La llevantada que afecta l’Alt i el Baix Empordà, el Gironès i la Selva està complicant el servei a la xarxa ferroviària amb diverses avaries per acumulació d’aigua i caiguda d’arbres a les vies.

