Llevantada
Se suspèn la circulació de trens entre Portbou i Barcelona "fins a nou avís"
Aquest matí la caiguda d’un arbre ha provocat la interrupció de la circulació a l’RG1 i l’R11 entre Caldes de Malavella i Girona
Renfe informa que ha suspès la circulació de tots els trens de línia R11 "fins a nou avís". Aquest matí la caiguda d’un arbre ha provocat la interrupció de la circulació a l’RG1 i l’R11 entre Caldes de Malavella i Girona. Els viatgers són encaminats als trens de la línia R1 fins a Maçanet‑Massanes per enllaçar amb el servei alternatiu per carretera entre Maçanet‑Massanes i Figueres. Entre Figueres i Portbou s'ha establert un tren llançadora amb una freqüència aproximada de 50 minuts.
De fet el temporal també ha obligat a aturar la circulació de trens d’alta velocitat entre Girona i Figueres-Vilafant, segons ha informat Adif. Personal de la companyia està treballant per solucionar la incidència, de la qual no dona més detalls.
La llevantada que afecta l’Alt i el Baix Empordà, el Gironès i la Selva està complicant el servei a la xarxa ferroviària amb diverses avaries per acumulació d’aigua i caiguda d’arbres a les vies.
- Quan estàs de dol, el sentiment de culpa és punyent i difícil de deixar enrere
- Iryo assegura que el tren descarrilat a Adamuz es va revisar per última vegada el 15 de gener
- Oriol Antolí, l'home que corre 103 hores seguides: 'Primer diuen que soc boig, però després tenen molta curiositat
- El desembassament preventiu de Darnius-Boadella activa el 'turisme d'aigua
- Protecció Civil alerta que poden caure més 100 litres en 24 hores a l'Alt Empordà
- La carbonera artesanal de Sant Llorenç de la Muga ja fumeja
- EN DIRECTE | Segueix l'última hora de la llevantada a l'Empordà: Protecció Civil envia un ES-Alert per risc de desbordament de rius i se suspenen les classes
- Danys al Faig de la Pedra de l'Albera: l'arbre monumental que sosté una roca de 700 quilos perd dues branques