Protecció Civil enviarà un altre ES-Alert per allargar les restriccions de mobilitat a l'Empordà fins a la mitjanit

Blanca Blay

Figueres

Protecció Civil enviarà una nova alerta ES-Alert als mòbils per allargar les restriccions de mobilitat a l'Alt Empordà i el Baix Empordà fins a la mitjanit. Així ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una compareixença després d'una nova reunió del comitè tècnic per valorar si calia o no prorrogar les restriccions de mobilitat més enllà de les cinc de la tarda. També ha afirmat que es preveu que dimecres es pugui recuperar la "normalitat" a les escoles. D'altra banda, Parlon ha indicat que l'episodi de pluges "va a la baixa" però ha afegit que s'ha acumulat de forma important aigua en zones on passen els principals afluents del riu Ter i ha fet una crida a la prudència els pròxims dies.

