Protecció Civil envia un ES-Alert per risc de desbordament de rius a l'Empordà i se suspenen les classes

El govern demana evitar desplaçaments fins a les 15 hores

VÍDEO | El riu Manol creuant la carretera a l'altura del Pont del Príncep de Figueres el dilluns 19 de gener de 2026

ACN

Redacció

Redacció

Figueres

Protecció Civil ha enviat aquest dimarts un missatge als mòbils dels municipis de l'Alt Empordà i Baix Empordà, Selva i Gironès per risc de desbordament de rius i inundacions. Es demana evitar desplaçaments fins a les 15h i se suspenen les activitats escolars, esportives i centres de dia. El missatge també demana no acostar-se a les lleres dels rius, no baixar a soterranis i, en cas que entri aigua, pujar a pisos superiors. La precipitació és "extensa i moderada", especialment a l'extrem nord-est, segons informa el Meteocat, on s'han acumulat entre 2 i 5 mm de precipitació cada 30 minuts.

