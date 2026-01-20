Protecció Civil envia un ES-Alert per risc de desbordament de rius a l'Empordà i se suspenen les classes
El govern demana evitar desplaçaments fins a les 15 hores
Protecció Civil ha enviat aquest dimarts un missatge als mòbils dels municipis de l'Alt Empordà i Baix Empordà, Selva i Gironès per risc de desbordament de rius i inundacions. Es demana evitar desplaçaments fins a les 15h i se suspenen les activitats escolars, esportives i centres de dia. El missatge també demana no acostar-se a les lleres dels rius, no baixar a soterranis i, en cas que entri aigua, pujar a pisos superiors. La precipitació és "extensa i moderada", especialment a l'extrem nord-est, segons informa el Meteocat, on s'han acumulat entre 2 i 5 mm de precipitació cada 30 minuts.
