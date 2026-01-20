Fauna
El nombre de grues hivernants als Aiguamolls de l'Empordà, sota mínims per la grip aviària
La població d'aquestes aus migratòries ha caigut fins als 185.000 exemplars a tot l'Estat, perquè moltes haurien mort entre Alemanya i França
El cens nacional de grues (grus grus) realitzat el desembre de 2025 ha comptabilitzat 185.249 exemplars a tot l’Estat, gairebé 48.000 menys que l’any anterior, afectats principalment per la grip aviària a Europa. A Catalunya, només s’han observat aus al delta de l’Ebre i als Aiguamolls de l’Empordà.
José Antonio Román, coordinador del Cens Nacional de Grues i membre de l’associació Grus Extremadura, va assenyalar que la mort per grip aviària de més de 40.000 grues, almenys les detectades, és la principal causa de la forta reducció. Segons va indicar, el 95 % de les morts s’han produït entre Alemanya i França, fet que ha tingut un efecte directe en el nombre d’aus que finalment han arribat a les zones tradicionals d’hivernada de la península Ibèrica.
Extremadura continua sent la comunitat amb més grues hivernants, amb 84.777 exemplars, tot i registrar també el descens més important. La segueixen Castella-la Manxa (41.396), Aragó (36.199) i Andalusia (10.265). La resta de comunitats tenen nombres més reduïts: Castella i Lleó 9.061, Navarra 3.193, Comunitat de Madrid 243, Catalunya 75, Comunitat Valenciana 26 i Illes Balears 14.
Per províncies, a Extremadura destaca especialment Badajoz, que concentra 58.127 grues i es consolida com el principal nucli d’hivernada de l’espècie al país.
A Castella-la Manxa, les concentracions més importants s’han registrat a Ciudad Real, amb 20.985 exemplars, dels quals 11.600 es van comptabilitzar al Parc Nacional de les Taules de Daimiel i 8.500 al Parc Nacional de Cabañeros, mentre que a la província de Toledo es van registrar 15.290 exemplars.
A l’Aragó, la província de Saragossa ha estat la més rellevant, amb 29.731 aus censades.
A Andalusia, la província de Còrdova encapçala el recompte amb 4.201 grues, mentre que a Castella i Lleó la importància principal correspon a Salamanca, on s’han comptabilitzat 5.800 exemplars.
A Catalunya, les grues es reparteixen entre el delta de l’Ebre i els Aiguamolls de l’Empordà, on només s’han registrat uns pocs exemplars durant l’hivern.
A la Comunitat Valenciana, el cens ha detectat la presència de grues a l’Albufera de València, a l’embassament del Fondo, així com un petit grup d’aus en pas migratori.
A les Illes Balears, només s’han registrat exemplars hivernants en una localitat de Mallorca i una altra de Menorca.
