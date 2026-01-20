Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Llevantada

La llevantada deixa entre 170 i 230 litres en punts de l'Empordà

El temporal a la Costa Brava és molt dur amb onades que freguen els 9 metres al Cap de Begur

VÍDEO | Llevantada a Llançà, aquest dimarts 20 de gener de 2026

VÍDEO | Llevantada a Llançà, aquest dimarts 20 de gener de 2026

ACN

Redacció

Figueres

La llevantada d'aquest dimarts va perdent força a la tarda a l'Empordà després de deixar registres d'entre 170 i 230 litres en tot l'episodi en punts de la comarca. A les 14.00 hores, destaquen els 238 litres de Portbou, els 192,2 litres de Roses, els 177 litres d'Espolla o els 176,7 litres de Cabanes.

En paral·lel, el temporal a la Costa Brava és molt dur amb onades que freguen els 9 metres al Cap de Begur i un pic màxim de 10 metres a les 08.00 hores del matí.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha recordat que aquest dimarts és el cinquè dia de precipitació d'aquest episodi, que va començar divendres i sobretot dissabte amb un temporal de xaloc (amb màxims de fins a 130 litres al Camp de Tarragona, la Conca de Barberà, les muntanyes de Prades i les cotes altes del Pirineu Occidental) i ha finalitzat amb una llevantada de 48 hores, amb especial incidència a l'Empordà.

D'altra banda, dilluns l'estació de Portbou-coll dels Belitres va registrar 114,3 litres, en el seu dia més plujós des del 13 de setembre del 2006 (quan van caure 145,2 litres).

