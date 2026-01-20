Llevantada
L'aigua satura el tram en obres de la carretera de l'Aigüeta de Figueres a Cabanes i Vilabertran
Una gran bassa impedeix el pas de vehicles sota el pont del Cinturó de Ronda
A primera hora del matí d'aquest dimarts, els Bombers de la Generalitat han hagut de tallar al trànsit la carretera de l'Aigüeta que connecta Figueres amb Cabanes, Vilabertran i els altres municipis d'aquesta part de l'Alt Empordà. L'aigua dels recs dels voltants, procedent de la pluja provocada per la llevantada, ha inundat parcialment el tram en obres d'aquesta carretera, la C-252, sota el pont del Cinturó de ronda de l'N-II.
Els vehicles han de transitar pels vials alternatius, tot i que la carretera que uneix Vilabertran amb Peralada també pateix els efectes de la llevantada, com és habitual en aquestes circumstàncies. Les restriccions de circulació ja es van produir ahir en un altre camí molt utilitzat de la zona, com és la connexió entre Vilatenim i l'N-260, tancat al trànsit per la Guàrdia Urbana de Figueres.
