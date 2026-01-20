NECROLÒGIQUES
Llevantada
La Muga es desborda i inunda els horts d'El Bullidor a la part baixa de Peralada
També resta tallada al trànsit les carreteres que uneixen el poble amb Mollet de Peralada, Vilabertran i Gariguella i només hi ha possibilitat d'accedir-hi per la N-260
Peralada és un altre dels municipis amb greus afectacions per aquesta llevantada. L'alcalde, Miquel Brugat, explica que fa pocs minuts la Muga "ha rebentat en els horts d'El Bullidor, que es troben a la part baixa del poble, i aquesta zona està del tot inundada". A més, a hores d'ara, resta tallada al trànsit la carretera que uneix el poble amb Mollet de Peralada, així com la que dona accés a Garriguella. D'altra banda, la concorreguda carretera C-252 que condueix cap a Vilabertran ja es va tallar la passada nit amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra i d'efectius de Carreteres. A hores d'ara només hi ha possibilitats d'accedir a Peralada a través de la N-260.
- Quan estàs de dol, el sentiment de culpa és punyent i difícil de deixar enrere
- Iryo assegura que el tren descarrilat a Adamuz es va revisar per última vegada el 15 de gener
- Oriol Antolí, l'home que corre 103 hores seguides: 'Primer diuen que soc boig, però després tenen molta curiositat
- El desembassament preventiu de Darnius-Boadella activa el 'turisme d'aigua
- Protecció Civil alerta que poden caure més 100 litres en 24 hores a l'Alt Empordà
- La carbonera artesanal de Sant Llorenç de la Muga ja fumeja
- Danys al Faig de la Pedra de l'Albera: l'arbre monumental que sosté una roca de 700 quilos perd dues branques
- Contradiccions amb la balisa V16: Interior promet flexibilitat però Trànsit adverteix que ja et poden multar si no la portes